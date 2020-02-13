2020-02-13T16:04:20+03:00
Общество

Главврач больницы №1 Энгельса по поводу питания пациентов: Мы обратились в Роспотребнадзор и прокуратуру

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ГАУЗ «ЭГКБ №1» в ЭнгельсеГАУЗ «ЭГКБ №1» в Энгельсе
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Администрация ГАУЗ «ЭГКБ №1» в Энгельсе (так называемой красной больницы) обратилась с письмами к начальнику Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, главному врачу «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» и прокурору Энгельса по поводу качества поставляемого в больницу питания.

Ранее в СМИ были опубликованы результаты анализов поставляемых в больницу сливочного масла, сыра, молока от поставщика ИП Анненкова. По итогам проверки ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» в сыре обнаружилось присутствие растительных масел и растительных жиров, а присутствовать там они не должны, только молочный жир. В масле обнаружены бактерии группы кишечной палочки. На молоке не было маркировки о дате и месте производства.

Администрация больницы попросила начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в связи с этим провести проверку деятельности ИП Анненкова.

У руководства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» просят провести лабораторное исследование готовых блюд, поставляемых в больницу от ИП Анненкова с выдачей протоколов исследований.

К прокурору Энгельса Владимир Климову администрация больницы обратилась с просьбой принять меры прокурорского реагирования по защите прав пациентов в случае возможной недобросовестной поставки готовой продукции от ИП Анненкова.

В разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» главный врач ЭГКБ №1 Аслан Юанов подтвердил, что утром 13 февраля письма направлены адресатам. Реакции, по словам врача, стоит ожидать в течение недели.

- У нас в больнице ежедневно работает бракеражная комиссия, которая проверяет качество пищи. Руководство больницы в этих проверках также постоянно участвует. Кроме того, во время обходов спрашиваем у пациентов, интересуемся, есть ли замечания и нарекания, и они устраняются. Все продукты, которые к нам привозятся, все блюда проверяются, в том числе их органолептические свойства, пробуется на вкус еда, проверяется соответствие внешнего вида. Все взвешивается, проверяется достаточность питания пациентов. Порции должны быть определенного веса, в граммах, это все прописано в меню, которое было в условиях на конкурсе по поставкам.

Органолептически и внешне пища соответствует меню. А вот более глубокий анализ качества, который может делать Роспотребнадзор и Центр гигиены, могут показать другое. Мы направили сегодня утром соответствующие письма, с просьбой такие проверки провести, — рассказал главврач ГАУЗ «ЭГКБ №1» Аслан Юанов.

Конкуренция между двумя поставщиками закончилась тем, что торги на поставку готовой пищи в больницу выиграло ИП Анненкова, опустив цену на питание ниже экономически обоснованной — до 26 рублей в день на человека.

Информация об этом заставила СМИ обеспокоиться судьбой пациентов больницы, которые, судя по документам, должны будут теперь питаться на такую мизерную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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