Бил тростью и душил: убийце бабушки с дедушкой в Саратове дали пожизненный срок

В Саратове вынесен приговор о пожизненном лишении свободы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 47-летнего мужчину признали виновным в убийстве двух лиц и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Жестокое убийство произошло в конце 2018 года в квартире дома на улице Осипова в Саратове, где проживали две семейных пары — Роман Комаров с 45-летней женой и его престарелые дедушка с бабушкой.

Днем 24 ноября Комаров с супругой устроили посиделки с алкоголем. Во время застолья произошел конфликт, и мужчина принялся колотить жену. Он жестоко избил ее руками и ногами, а также ножкой деревянного стула по голове и телу. Впоследствии экспертиза установила, что у нее закрытая травма черепа, перелом руки и ряд других повреждений.

Искалеченная женщина попыталась спрятаться от супруга в комнате, где находились пенсионеры. Те вступились за сноху, но сами пали жертвой агрессии. Мужчина забил 91-летнюю бабушку и 90-летнего дедушку тростью. После этого он задушил престарелую женщину руками.

Когда в квартиру прибыли медики, они констатировали смерть пенсионерки и госпитализировали двух других пострадавших. Однако пенсионер впоследствии скончался от травм.

Несмотря на то, что свою вину Роман Комаров не признал, суд счел доказательства достаточными. Присяжные не сочли его заслуживающим снисхождения и приговорили мужчину к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.