В Саратове будут судить убийцу бабушки и дедушки
В Саратове будут судить 47-летнего мужчину за двойное убийство и избиение.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, дело направлено в суд.
По версии следствия, днем 24 ноября на улице Осипова мужчина на кухне избил 45-летнюю жену. В общей сложности он нанес женщине 17 ударов по голове, телу и рукам, а потом еще несколько раз приложил ее ножкой от табурета.
90-летний дедушка и 91-летняя бабушка мужчины попытались остановить внука. В ответ он набросился на них самих. Злоумышленник ударил престарелого деда рукой по голове, а потом задушил, придавив шею металлической тростью.
Сидящую на кровати бабушку он избил этой же тростью, а потом задушил.
Сейчас обвиняемый содержится под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU