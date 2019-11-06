В Саратове будут судить убийцу бабушки и дедушки

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-06T15:54:59+03:00

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В Саратове будут судить 47-летнего мужчину за двойное убийство и избиение.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, дело направлено в суд.

По версии следствия, днем 24 ноября на улице Осипова мужчина на кухне избил 45-летнюю жену. В общей сложности он нанес женщине 17 ударов по голове, телу и рукам, а потом еще несколько раз приложил ее ножкой от табурета.

90-летний дедушка и 91-летняя бабушка мужчины попытались остановить внука. В ответ он набросился на них самих. Злоумышленник ударил престарелого деда рукой по голове, а потом задушил, придавив шею металлической тростью.

Сидящую на кровати бабушку он избил этой же тростью, а потом задушил.

Сейчас обвиняемый содержится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU