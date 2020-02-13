Сначала предложили «охрану», а потом потребовали 50 млн рублей: в Саратове троих вымогателей «из 90-х» посадили в СИЗО

«КП-Саратов» подтвердили информацию о задержании троих мужчин — 19-летнего уроженца Ставрополья, 25-летнего жителя Энгельса и 40-летнего саратовца, которые вымогали 50 млн рублей у бизнесмена. Задержание произвели оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью вместе с сотрудниками Росгвардии.

В августе 2019 года троица предложила саратовскому предпринимателю «охранные услуги» взамен на 40% от выручки предприятия.

- Бизнесмен объяснил, что отдавать 40% прибыли за охрану — это смешно. Кроме того, у него есть партнеры, соинвесторы, которые не оценят таких «занятий безопасностью». Некоторое время предприниматель думал, что отделался от навязчивой троицы «из 90-х годов». Однако в январе все началось снова — они потребовали 50 млн рублей под угрозой физической расправы. После этого предприниматель пришел к правоохранителям. В середине января вымогателей задержали, — рассказали корреспонденту «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

При задержании они сказали, что не понимают в чем дело. У каждого есть работа или подработка. Выяснилось, что один из граждан ранее привлекался за грабеж.

В первоначальном пресс-релизе, который был оперативно подготовлен по итогам задержания, указывалось, что подозреваемым еще не избрана мера пресечения.

Как выяснила «КП-Саратов», всем троим предъявлено обвинение по статье 163 ч. 3 УК РФ — «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере».

Все обвиняемые взяты по решению суда под стражу и находятся в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.