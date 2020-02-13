В Саратове трое преступников вымогали у бизнесмена 50 млн рублей
Задержание вымогателей в Саратове.! другой источник
Один из задержанных бандитов
В Саратове оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью вместе с сотрудниками Росгвардии задержали троих граждан, которые вымогали 50 млн рублей у бизнесмена.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУВД Саратова, они угрожали физическим насилием руководителю коммерческой организацией. В августе 2019 года мужчины предложили охранять фирму, а взамен потребовали отдавать им не менее 40% прибыли фирмы.
После отказа злоумышленники начали угрожать бизнесмену физической расправой и требовать выплаты 50 млн рублей.
Теперь гражданам предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении их под стражу. При задержании они сказали что не понимают в чем дело. У каждого есть работа или подработка, один из граждан ранее привлекался за грабеж.
На мужчин завели уголовные дела, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU