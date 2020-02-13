В Саратове трое преступников вымогали у бизнесмена 50 млн рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:42:58+03:00

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Один из задержанных бандитов

В Саратове оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью вместе с сотрудниками Росгвардии задержали троих граждан, которые вымогали 50 млн рублей у бизнесмена.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУВД Саратова, они угрожали физическим насилием руководителю коммерческой организацией. В августе 2019 года мужчины предложили охранять фирму, а взамен потребовали отдавать им не менее 40% прибыли фирмы.

После отказа злоумышленники начали угрожать бизнесмену физической расправой и требовать выплаты 50 млн рублей.

Теперь гражданам предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении их под стражу. При задержании они сказали что не понимают в чем дело. У каждого есть работа или подработка, один из граждан ранее привлекался за грабеж.

На мужчин завели уголовные дела, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU