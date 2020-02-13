В Саратове сосулька повредила женщине позвоночник: пострадавшая обвиняет чиновников в халатности

Пострадавшая от падения наледи в Кировском районе Саратова женщина возмутилась халатностью чиновников и черствостью собственника помещения.

На своей странице в Instagram Светлана заявила, что 12 февраля на нее упала ледяная глыба с козырька кафе в доме №106 по улице Чапаева. Пострадавшая была госпитализирована в 6-ю горбольницу с травмой позвоночника.

- Представители данного заведения не предложили мне помощи. Я обратилась к работнику, которому сразу поведала о случившемся, однако она пригласила своего работодателя только после того, как обслужила клиентов за столом. Представитель заведения вместо вопроса о моем самочувствии стал рассказывать о том, что сегодня не проверил работу дворника. Никаких извинений и сочувствия, — заявила женщина.

Пострадавшей потребуется лечение. Фото группы saratov_trash

При этом в министерстве здравоохранения области не подтвердили, что на женщину рухнула наледь.

- Травмы, характерные для падения с высоты, — заявил советник министра Александр Колоколов, отказавшись уточнить свои слова.

В мэрии Саратова после ЧП заявили, что следов наледи не обнаружено — ни сосулек на козырьке, ни осколков на тротуаре.

Очевидцы успели сфотографировать осколки льда на месте падения сосульки. Фото группы saratov_trash

- Поражена халатным отношением чиновников в произошедшему! Конечно, на козырьке не было наледи! Она же разбилась об меня! А до приезда работников Администрации могли не только убрать, но и вылизать тротуар! А вот законность установки козырька не хватило компетентности проверить. Есть живые свидетели произошедшего, готовые дать свидетельские показания. Уважаемый Михаил Александрович Исаев и Андрей Николаевич Марусов, научите, пожалуйста, сотрудников администрации Кировского района работать, — пишет Светлана.

Районная прокуратура уже отреагировала.

- Собственник помещения будет привлечен к ответственности, — заявили в Instagram надзорного ведомства.