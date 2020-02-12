Сосулька упала на женщину в центре Саратова

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:10:42+03:00

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Днем 11 февраля в Саратове на пересечении улиц Чапаева и Зарубина госпитализирована 36-летняя женщина с травмами головы.

Как пояснили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, пострадавшую доставили в одно из лечебных учреждений с «травмами, характерными для падения с высоты».

Однако по неофициальной информации, на женщину с балкона второго этажа упала сосулька.

Пострадавшей оказывается помощь в 6-й горбольнице.

ИСТОЧНИК KP.RU