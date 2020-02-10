В пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» пройдет брифинг к Международному дню безопасного Интернета

11 февраля 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция сотрудников УМВД России по г. Саратову, приуроченная к Международному дню безопасного Интернета, на тему:

«Интернет: как не стать жертвой».

В дискуссии принимают участие спикеры:

Пылаев Владислав Владимирович - начальник штаба УМВД России по городу Саратову, полковник внутренней службы

Шепелев Алексей Валерьевич - оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по городу Саратову, майор полиции.

Внимание: в пресс-мероприятии примет участие жертва интернет-мошенников, которая расскажет невыдуманную «историю своего обмана». Сколько смогли заработать преступники, и кому теперь должна жертва? - эксклюзивно в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».