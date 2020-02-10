2020-02-10T10:56:34+03:00
Общество

В пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» пройдет брифинг к Международному дню безопасного Интернета

Полиция и пострадавшие от мошенников расскажут, как не стать жертвой интернет-преступников
Поделиться:

Пресс-конференция о безопасности в интернете.11 февраля 2020 года в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится пресс-конференция сотрудников УМВД России по г. Саратову, приуроченная к Международному дню безопасного Интернета, на тему: Интернет: как не стать жертвой . В дискуссии принимают участие спикеры: Пылаев Владислав Владимирович - начальник штаба УМВД России по городу Саратову, полковник внутренней службы Шепелев Алексей Валерьевич - оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по городу Саратову, майор полиции.

Изменить размер текста:

11 февраля 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция сотрудников УМВД России по г. Саратову, приуроченная к Международному дню безопасного Интернета, на тему:

«Интернет: как не стать жертвой».

В дискуссии принимают участие спикеры:

Пылаев Владислав Владимирович - начальник штаба УМВД России по городу Саратову, полковник внутренней службы

Шепелев Алексей Валерьевич - оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по городу Саратову, майор полиции.

Внимание: в пресс-мероприятии примет участие жертва интернет-мошенников, которая расскажет невыдуманную «историю своего обмана». Сколько смогли заработать преступники, и кому теперь должна жертва? - эксклюзивно в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мисс Европа – 2018: Предложивший отправлять бродячих собак в Корею саратовский депутат не должен занимать свой пост
Анастасия Аммосова раскритиковала высказывание Владимира Есипова и неготовность Саратовской области к реализации закона об ответственном отношении к животным
Новости 24
В Балакове больше месяца ищут Виктора Ковалева
Прошло награждение победителей премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии»
Пятый человек вернулся из Китая в Саратовскую область с подозрением на коронавирус
В январе в Саратовской области родились Серафим и Бажена
В ДТП «Гранты» и «четырнадцатой» в Саратове пострадал пассажир
За первый месяц 2020 года решили сменить фамилию или имя 69 саратовцев
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Саратовской области превышен на 82%
Радаев поручил разобраться в ситуации с нехваткой медицинских масок в саратовских аптеках
Саратовская область замыкает десятку регионов России с самой низкой рождаемостью
Житель Балакова десять месяцев занимался сексом с 16-летней девочкой
В Балашове водителя МАЗа насмерть зажало между кабиной и полуприцепом
Саратовские спортсмены взяли две бронзы чемпионата и первенства мира по зимнему триатлону
Сотрудники колонии в Саратовской области отработали навыки стрельбы
Двое жителей Аткарска отправятся в колонию за грабеж в кафе
Студенты области будут соревноваться в разработке компьютерных игр и управлении локомотивом
В Саратове поймали мужчину с наркотиками, завернутыми в кассовый чек
Житель Саратовской области попался на мошенничестве с билетами «Банка приколов» в Санкт-Петербурге
Житель Аркадакского района угрожал матери убийством бензопилой
Продажи билетов на пригородные поезда через мобильное приложение «Пригород» выросли в пять раз в 2019 году
Без воды остались жители Бахметьевской улицы в Саратове
20 тыс. человек стали гостями «Лыжни России» в Базарно-Карабулакском районе
Прокуратура просит отправить полицейских из Вольска в колонию на 13 и 14 лет
Приставы будут депортировать нелегалов из Саратовской области в 15 стран
Саратовец остался без Land Cruiser за долг в 700 тыс. рублей
Под Саратовом психически больной мужчина ударил женщину топором, а полицейского — ножом
Рецидивист из Советского района украл у матери технику
Саратовских охотников учили правильно свистеть
Житель Ершова отработает долг перед дочерью и сыном по алиментам
Парень украл сухарики из магазина пива в Саратове