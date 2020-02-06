75 историй о Победе

«Комсомольская правда» — Саратов» к юбилею великого события запускает новый проект.

С прошлого года саратовская «Комсомолка» совместно с областным советом ветеранов в преддверии празднования 75-летия Победы рассказывала о ветеранах-земляках в рамках патриотического проекта «Война глазами саратовских героев». На страницах газеты продолжает публиковаться цикл материалов с рассказами о днях войны и судьбах ветеранов от первого лица (интервью с живущими среди нас участниками Великой Отечественной войны). Героями статей уже стали гвардии полковник в отставке, Герой Советского Союза Георгий Федорович Платонов из Хвалынска, командир танка Николай Михайлович Лызин из Калининска, военные медсестры Елена Степановна Власова из Саратова, Мария Максимовна Беркутова из Екатериновки и многие другие.

С этого года формат проекта расширяется. Во-первых, в нем теперь принимают участие все СМИ, входящие в издательский дом «Волга-Медиа» (саратовские газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», сайты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Новости Саратова», радио «Комсомольская правда»). Во-вторых, мы будем публиковать рассказы, связанные с Великой Отечественной войной, которые нам будут присылать наши читатели.

Знание истории и передача этих знаний подрастающему поколению — важная задача, которая стоит перед всеми нами. Особенно, когда речь идет о таком событии, как Великая Отечественная война. Сотни тысяч саратовцев приняли участие в боях за нашу Родину. Далеко не всем из них посчастливилось вернуться. Многие ковали Победу в тылу. И мы обязаны помнить тех, кто отстаивал нашу свободу и независимость.

Материалы для публикаций в газете «Комсомольская правда» — Саратов» и на сайте «КП-Саратов» принимаются в электронном виде на e-mail: saratov.kp@yandex.ru, а также по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10. Это могут быть фотокопии фронтовых писем, рассказы о людях и предприятиях, сделавших свой вклад в Победу, памятных местах и многое другое, связанное с событиями тех лет. Также ваши истории прозвучат в рамках специальной программы на радио «Комсомольская правда».

Подробную информацию можно уточнить по телефонам:

+7-903-328-36-48 и (8452) 533-648.