Истина где-то посередине

Одна древняя притча — рассказывает об императоре, который поинтересовался у старого мастера, почему тот сам ремонтирует его карету? Неужели у него нет учеников и помощников?

- Видишь ли, — ответил старик, — мои сыновья делают хорошие колеса, но они не достигли совершенства в этом деле. А я достиг, но как им передать мой опыт? Если сделать колесо крепким, то оно будет тяжелым и некрасивым. Если постараться сделать его изящным, то оно будет ненадежным. В твоей карете колеса должны быть изящными и крепкими одновременно. Но как достичь этого?

Ответ на вопрос, поставленный героем древней притчи, в эти дни искали участники традиционного экономического форума в Давосе. Только он имел прямое отношение к теме гораздо более серьезной, чем починка кареты. Как обеспечить экологическую безопасность планеты, а, значит, будущее ее жителей, и при этом сохранить темпы экономического роста? Задачка, над решением которой в последние годы бьются руководители стран, крупных бизнес-структур, общественники и рядовые граждане. И прошедший в Давосе форум стал очередным шагом в поиске ответа.

Правда, в этом году начался он не совсем обычно. На самом его старте в центре внимания оказались два человека — представители разных поколений, разных мировоззрений. Президент США Дональд Трамп и молодая эко-активистка Грета Тунберг обменялись репликами, после чего могло сложится впечатление, что у кареты, в которой едет человечество, никогда не будет крепких экономических, но при этом изящных экологичных колес.

- Если человечество хочет иметь 67-процентный шанс ограничить рост средней глобальной температуры полутора градусами Цельсия, то на 1 января 2018 года у нас оставалось около 420 гигатонн эквивалента углекислого газа, который мы могли выбросить в атмосферу. Учитывая сегодняшние уровни выбросов, этого бюджета хватит менее чем на восемь лет. Эти цифры — не чье-то мнение или политический взгляд. Это наилучшая доступная нам научная оценка ситуации. Хотя многие ученые считают этот прогноз слишком умеренным. СМИ не хотят писать эти цифры. Но я продолжу повторять их, пока вы не начнете что-то делать, — заявила Грета в своем выступлении.

Дональд Трамп, сохраняя свойственную ему невозмутимость, парировал:

- Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма... Чтобы реализовать возможности завтрашнего дня, нам нужно отринуть вечных пророков катастрофы и их предсказания апокалипсиса. Они наследники глупых гадателей прошлого, которые предсказывали перенаселение в 60-х, массовый голод в 70-х и исчерпание запасов нефти в 90-х... Мы не позволим радикальным социалистам подорвать нашу экономику, разрушить нашу страну или уничтожить нашу свободу.

Многим, правда, показалось, что в своей речи президент США говорил больше о государстве, которое возглавляет, видимо, понимая именно под ним целый мир. В этом отношении Грета мыслила более глобально. Но и тот, и другой спикер заняли невыгодную позицию отрицания в то время, когда нужно мудрое понимание — истина где-то посередине.

Ее поиском занимались участники одной из сессий, прошедших в рамках форума. Ее название давало прямую отсылку к словесной дуэли Трампа и Тунберг: «Отцы и дети: конфликт поколений как взгляд на ESG-проблематику».

Один из основных спикеров — генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев — признал, что Грета Тунберг вывела проблемы экологии на новый уровень, заставила говорить о них весь мир. Однако он призвал «прекратить оголтелую критику», не впадать в крайности и продолжать созидать продукт, работая на основе принципов устойчивого развития, трезво оценивая экологические, демографические и другие риски будущего.

- Очевидно, что сегодня ответственный бизнес осознает, что, не придерживаясь принципов устойчивого развития, мы не справимся с вызовами, которые уже заявили о себе — с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности растущего населения, угрозой деградации почв, экологическими проблемами. Здесь показателен пример ФосАгро. Поставляя свои удобрения в 102 страны мира, мы являемся одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. Наши экологичные удобрения не наносят вреда почвам, что особенно важно ввиду остро стоящей проблемы деградации почвенных ресурсов. Мы понимаем свою глобальную ответственность и вносим реальный вклад в достижение десяти Целей устойчивого развития (ЦУР). На успехи компании обратили внимание и в ООН: в рамках Глобального договора — платформы социально-ответственного бизнеса, который вносит весомый вклад в достижение ЦУР — ФосАгро получила LEAD-статус как один из 36 наиболее активных ее участников, — отметил Андрей Гурьев.

По его словам, в целом в России устойчивому развитию уделяют все большее внимание. Наша страна присоединилась к Парижскому соглашению по климату. ЦУР легли в основу 12 национальных проектов, утвержденных Указом Президента. Наши компании-лидеры в области устойчивого развития объявляют о своей приверженности ЦУР, выявляют приоритетные задачи и показатели, внедряют их в свои стратегии и операционную деятельность. Гендиректор «ФосАгро» добавил, что благодаря использованию российских экологичных удобрений, которые не содержат концентраций кадмия и других вредных веществ, отечественный АПК производит самую безопасную для здоровья людей продукцию.

- В этом контексте очень своевременной стала инициатива Президента РФ Владимира Путина по созданию «Зеленого стандарта» экологически чистой сельхозпродукции России. ФосАгро активно участвует в ее реализации, в Давосе с коллегами мы обсуждали тему усиления заботы о здоровье людей в этом контексте, — заявил Андрей Гурьев.

По мнению участников сессии, соблюдение принципов устойчивого развития становится сегодня еще одним эффективным инструментом наращивания эффективности бизнеса. Компании, уделяющие повышенное внимание экологической безопасности, способны привлечь более грамотных специалистов и больше инвесторов.

- Если вы посмотрите и изучите вопрос, огромное количество лидеров и в химической отрасли, и в удобрениях, и в металлургии, и в электроэнергетике начинают выпускать или уже выпускают долговые инструменты, где включается некая премия — пониженная ставка, прежде всего европейскими инвесторами, за соблюдение экологических правил. Здесь Россия даже в европейском контексте находится на передовой, — отметил генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий.

Россия, уверены участники дискуссии, сегодня играет роль одного из драйверов позитивных процессов, которые способны примирить экологов и промышленников и в итоге обеспечить будущее человечеству. Главное не критиковать, а предлагать, не отрицать, а прислушиваться. Ведь цель, как и планета, у нас у всех одна. И она общая.

Справка:

ESG (Экология, Социальная ответственность, Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) — набор целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать с 2015 по 2030 годы. Итоговый документ содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.