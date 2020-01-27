2020-01-27T16:02:45+03:00
Происшествия

В Саратовской области электронная сигарета взорвалась во рту у подростка

Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии
Екатерина Семенова
Поделиться:
Подростку разворотило лицо во время курения электронной сигаретыПодростку разворотило лицо во время курения электронной сигаретыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Саратовской области у ребенка во рту взорвалась электронная сигарета.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, ЧП случилось 25 января вечером в Аткарске.

Пострадавший — 16-летний подросток, ученик десятого класса. По предварительной версии, в тот момент мальчик был на местном катке. С травмами его в Аткарскую районную больницу привез отец.

- Подростка отправили в Саратов, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — заверили в Минздраве.

Мальчик находится в тяжелом состоянии в городской больнице №9 Саратова. Взрывом ему выбило практически все зубы, разворотило челюсть, а также разорвало мягкие ткани лица. Он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии и, скорее всего, ему потребуется пластическая операция.

Мальчику, скорее всего, потребуется пластическая операция Фото: Олег ЗОЛОТО

Мальчику, скорее всего, потребуется пластическая операцияФото: Олег ЗОЛОТО

Власти Аткарского района поставлены в известность о случившемся. Сейчас проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура: Школьник в Вольске мог отравиться парами зажигалки

Тело найдено на стадионе

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Саратовской области присвоен кредитный рейтинг категории А
Саратовцы смогут пройти профосмотр на раннее выявление рака
Объявлен карантин в школах Энгельса
При столкновении двух авто на трассе сломался поклонный крест
Саратовские инспекторы не пропустили в РФ 1,5 тонны шиповника
За пятницу и субботу ГИБДД поймала в Саратове пять пьяных водителей
Татьяна Загородняя в Саратове ищет «родителей» для подброшенного щенка
Молодые музыканты Вольского района завоевали призы «Серебряковских дебютов»
Саратовских школьников на время карантина будут обучать по Skype
В Татищевском районе прошел массовый забег на лыжах
Москвичку будут судить в Балашове за подкуп врача
Бывшего депутата в Балашове будут судить за хищение 33 млн рублей
ГИБДД Саратовской области будет раздавать юным пешеходам световозвращающие элементы
Представители органов власти и бизнеса региона приняли участие в Студенческом Управленческом Хакатоне «Deadline Project 2020» РАНХиГС
Школьного бухгалтера в Алексеевке оштрафовали за задержку в оплате закупок
В Саратове открыта горячая линия по коронавирусу