В Саратовской области электронная сигарета взорвалась во рту у подростка

В Саратовской области у ребенка во рту взорвалась электронная сигарета.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, ЧП случилось 25 января вечером в Аткарске.

Пострадавший — 16-летний подросток, ученик десятого класса. По предварительной версии, в тот момент мальчик был на местном катке. С травмами его в Аткарскую районную больницу привез отец.

- Подростка отправили в Саратов, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — заверили в Минздраве.

Мальчик находится в тяжелом состоянии в городской больнице №9 Саратова. Взрывом ему выбило практически все зубы, разворотило челюсть, а также разорвало мягкие ткани лица. Он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии и, скорее всего, ему потребуется пластическая операция.

Мальчику, скорее всего, потребуется пластическая операцияФото: Олег ЗОЛОТО

Власти Аткарского района поставлены в известность о случившемся. Сейчас проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура: Школьник в Вольске мог отравиться парами зажигалки

Тело найдено на стадионе

(подробнее)