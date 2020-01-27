В Саратовской области электронная сигарета взорвалась во рту у подростка
В Саратовской области у ребенка во рту взорвалась электронная сигарета.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, ЧП случилось 25 января вечером в Аткарске.
Пострадавший — 16-летний подросток, ученик десятого класса. По предварительной версии, в тот момент мальчик был на местном катке. С травмами его в Аткарскую районную больницу привез отец.
- Подростка отправили в Саратов, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — заверили в Минздраве.
Мальчик находится в тяжелом состоянии в городской больнице №9 Саратова. Взрывом ему выбило практически все зубы, разворотило челюсть, а также разорвало мягкие ткани лица. Он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии и, скорее всего, ему потребуется пластическая операция.
Мальчику, скорее всего, потребуется пластическая операцияФото: Олег ЗОЛОТО
Власти Аткарского района поставлены в известность о случившемся. Сейчас проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU