Саратовец смог переплыть реку Янцзы

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-16T15:38:25+03:00

Он стал одним из 19 спортсменов, кто смог дойти до финиша

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Сегодня, 16 июля, глава Саратова Михаил Исаев в своем профиле Instagram поздравил саратовских спортсменов с призовым местом в Уханьском фестивале заплыва через реку Янцзы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, заплыв через самую длинную реку Евразии считается традиционным. Участникам нужно не только преодолеть дистанцию, но и одолеть сильное течение реки.

В этом году из 40 участников до финиша дошли 19, в числе которых саратовский спортсмен Сухов.

Михаил Исаев отметил, что саратовцы уже второй год участвуют в этом мероприятии в рамках побратимских связей Саратова и Ухани, а также партнерских отношений «Волга-Янцзы».

ИСТОЧНИК KP.RU