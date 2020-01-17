2020-01-17T14:22:19+03:00
Общество

Болтухин о крещенских морозах: В Саратовской области сохраняется уникальная аномалия

Толщина льда колеблется от 10 до 17 см
Ольга Симонова
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Теплая погода сохранится в Саратовской областиТеплая погода сохранится в Саратовской областиФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области погода на Крещение будет хорошей.

- Уникальная по длительности положительной температуры аномалия будет продолжаться, — рассказал «КП-Саратов» руководитель Саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин.

Михаил Болтухин. Фото Юлии Кековой

Михаил Болтухин. Фото Юлии Кековой

Однако 19 января температура немного понизится. Ночью в Саратовской области будет от 0 до -5 градусов (до -2 в Саратове), а днем — от -2 до +3 по районам региона и в Саратове — от 0 до +2 градусов.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с. В северо-западных районах Правобережья ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Также в области ожидается снег, в том числе мокрый, но небольшой, выпадет всего несколько мм. На дорогах возможен гололед, поэтому водителям стоит быть осторожнее. К тому же ночью и утром прогнозируется густой туман, который еще больше усложнит ситуацию на магистралях.

Михаил Болтухин напомнил и о льде, который традиционно прорубают для иорданей.

Саратовцев просят быть осторожнее при купании в проруби Фото: Александр Уриевский

Саратовцев просят быть осторожнее при купании в прорубиФото: Александр Уриевский

- Сейчас толщина колеблется от 10 до 17 см, но нужно иметь в виду, что на отдельных участках будет образовываться ледостав (замерзание реки — прим. ред) местами с полыньями. Также будет наблюдаться вода на льду, — отметил главный метеоролог Саратовской области.

Он предупредил всех тех, кто будет совершать омовения, об осторожности. Ведь люди будут купаться не только в традиционных местах, где присутствует «скорая», спасатели и другие, но и в так называемых диких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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