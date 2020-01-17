Саратовский Роспотребнадзор: Купание в проруби грозит бесплодием и простатитом

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:21:31+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области дает рекомендации по купанию в проруби на Крещение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, не все граждане задумываются об опасностях, которые могут подстерегать при окунании в ледяную воду. При этом многие даже берут с собой детей, для которых такие процедуры могут быть противопоказаны.

- По многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов перенесших инфаркт и инсульт, — предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

Дело в том, что резкое охлаждение может привести к спазму сосудов головного мозга и конечностей. Это грозит образованием тромбов и остановкой сердца.

Мужчинам, помимо прочего, купание в проруби грозит сперматогенезом (бесплодием) и простатитом. Для женщин процедура может привести к воспалению мочеполовой системы.

Категорически нельзя купаться в проруби людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой и эндокринной систем, дыхательных путей, носоглотки, ЖКТ.

Не рекомендуется окунаться пожилым людям и беременным женщинам. В группе риска также дети — у них не сформирован слой подкожного жира, поэтому они не защищены от переохлаждения.

Если человек все же решился окунуться в купель, то необходимо измерить артериальное давление, размяться перед погружением, а после выходы из проруби — вытереться и надеть сухую теплую одежду.

Запрещено употреблять алкоголь!

ИСТОЧНИК KP.RU