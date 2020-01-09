2020-01-09T16:32:36+03:00
Происшествия

В новогодние праздники пятилетний сын застрелил отца в селе под Саратовом

Мужчина погиб от раны в горле
Екатерина Семенова
Поделиться:
Маленький мальчик случайно застрелил отцаМаленький мальчик случайно застрелил отцаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Саратовской области в новогодние праздники разыгралась трагедия.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на улице Степная в селе Ивантеевка 3 января от огнестрельного ранения погиб мужчина.

По предварительной версии, его мог застрелить собственный сын. Предположительно, пятилетний мальчик случайно нажал на спусковой крючок.

Пугачевский межрайонный следственный отдел начал проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Пока нет точной картины произошедшего. Семья является благополучной, погибший — 48-летний Сергей Стекольников, местный предприниматель. Около 14:00 отец чистил ружья, а мальчик ему помогал. По другой версии, ребенок мог просто взять одно из них и случайно спустить крючок. Оружие оказалось заряжено, и заряд угодил мужчине в горло.

На место ЧП выехали медики «скорой помощи», однако они смогли лишь констатировать смерть мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратовской области школьник застрелил одноклассника из ружья

Подросток уверяет, что это была случайность

(подробнее)

Под Саратовом собаки застрелили из ружья охотника

Питомцы прыгнули на хозяина и нажали на курок

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Воспитатели и родители дошкольников вносят предложения в проект Володина по ремонту тротуаров
Аэропорт «Гагарин» может получить вторую категорию уже осенью
В Саратове сломавшую арт-объект девушку доставили в полицию
«Нива» на большой скорости врезалась в дерево в Вольске
Школьники Саратовской области смогут получить гранты в 125 тыс. рублей
По инициативе Вячеслава Володина в Романовке открыли бассейн
В Ивантеевке пятилетний мальчик застрелил отца
До вечера жители Зеркальной и проспекта Строителей остались без воды
Саратовцам рассказали, как избежать пожаров
Жителям Энгельса продавали поддельную красную икру
В рождественских колядках в Саратове поучаствовали более 100 человек
Бывший начальник Саратовской таможни Агепсим Ашкалов возглавил Приволжское таможенное управление
Регоператор: Новогодние деревья вывезут бесплатно
Сотни жителей Хвалынска и гостей города отметили Рождество Христово