В новогодние праздники пятилетний сын застрелил отца в селе под Саратовом

В Саратовской области в новогодние праздники разыгралась трагедия.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на улице Степная в селе Ивантеевка 3 января от огнестрельного ранения погиб мужчина.

По предварительной версии, его мог застрелить собственный сын. Предположительно, пятилетний мальчик случайно нажал на спусковой крючок.

Пугачевский межрайонный следственный отдел начал проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Пока нет точной картины произошедшего. Семья является благополучной, погибший — 48-летний Сергей Стекольников, местный предприниматель. Около 14:00 отец чистил ружья, а мальчик ему помогал. По другой версии, ребенок мог просто взять одно из них и случайно спустить крючок. Оружие оказалось заряжено, и заряд угодил мужчине в горло.

На место ЧП выехали медики «скорой помощи», однако они смогли лишь констатировать смерть мужчины.

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