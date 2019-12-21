Банды грабителей с ножами терроризируют жителей коттеджных поселков Саратова

Коттеджные поселки Саратова – под угрозой. Горожане сообщают об орудующих бандах (или банде) воров, которые терроризируют жителей частного сектора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/750947" frameborder="0"></iframe> В Саратове массово грабят коттеджные поселки.

Пока речь идет о микрорайонах Образцово, Молочка, Зональный, Зеленая долина, совхоз Комбайн, Новогусельский. Но, по мнению граждан, под удар вскоре могут попасть и другие поселки.

Тему подняла в соцести Instagram пользователь polina___veber. Она призывает делать репосты и организовать общественный резонанс для привлечения внимания властей и правоохранителей к проблеме.

- Грабят дома, причём ночью, когда все спят. Очень надеюсь на ваши репосты, хочется поднять весь город, чтобы шумиха разошлась по всем. Мы боремся и ничего не можем сделать. А дальше будет только хуже. Что творится у нас в стране – беспредел. Лично я боюсь ночью спать. Не знаешь в какой момент на тебя могут накинуться с ножом. В «карусели» выложу видео, как грабят наших соседей, причем почти ежедневно, только разные дома, но похоже, что одни и те же люди, – написала она (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/750948" frameborder="0"></iframe> Злоумышленники закрывают лица масками и капюшонами.

На представленных ею видео действительно запечатлены люди в масках, капюшонах и с предметами в руках, предположительно, ножами.

В комментариях под выложенным сообщением поступают подтверждения ее слов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/750949" frameborder="0"></iframe> Жертвами становятся также владельцы автомобилей.

- Моего врача-хирурга среди белога дня ограбили, и так бесстрашно, что удивляет, поснимали решётки, выбили окна, перерыли дом, взяли ключи от гаража - открыли взяли его машину и уехали на ней. Очевидцы только видели черную десятку рядом с домом вхлам тонированную без номеров. В общем полиция приехала, опросила, записала, поискала не нашли и всё успокоились. А люди уже в возрасте им страшно спать спокойно, зная что такое творится. Не буду утверждать что это были они, но всё может быть. Кражу совершили в Ленинском районе недалеко от Жасминного, – рассказал пользователь под ником stv_tatina (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

- Эти сволочи пытались в наш дом залезть в новогусельском посёлке!! Проснулся вовремя. И шуганул. На утро стояла полиция на соседней улице, видать к соседям залезли!! с 18.12 на 19.12 на Александровской улице я так думаю дом ограбили, – пишет varin164 (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Жители поселков пытаются найти выход из ситуации и обезопасить себя. Некоторые уповают на системы охранной сигнализации, другие считают, что лучшим сторожем является собака. Есть и те, кто предлагает вооружаться против грабителей.

- Спасение утопающих дело рук самих утопающих Я считаю нужно максимально принять все меры для защиты своего дома, звуковые эффекты, пугачи, элетрошокеры, старый дедовский способ ружье заряженное солью), – заявляет пользователь eldarsar (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

В полиции зарегистрировали заявления потерпевших и начали проверку.