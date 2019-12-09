2019-12-09T15:46:06+03:00
Общество

Дальнобойщик из Саратова вернулся в Екатеринбург за спасенным на трассе котенком

Мужчина нашел малыша на трассе в Башкирии
Дарья Вострикова
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Саратовский дальнобойщик Александр Ермолаев вернулся в Центр реабилитации Екатеринбурга за котенком, которого он спас от смерти в августе.

Напомним, во время поездки из Ростова-на-Дону в Екатеринбург у села Языково мужчина заметил на дороге еле ковыляющий комочек. Присмотревшись, Александр заметил, что это котенок с раздробленной лапой, которого, вероятно, сбила машина.

По информации «Комсомолки», гражданин не смог пройти мимо измученного животного, которое лежало с закрытыми глазами. Он подошел и начал гладить его, а когда тот открыл глаза, у дальнобойщика от жалости потекли слезы.

Мужчина подобрал малыша и помчался в клинику, расположенную в селе Языково. Однако врачи сказали, что здесь можно разве что усыпить животное, ведь ни оборудования, ни лекарств в наличии нет.

Тогда саратовец нашел в интернете Центр реабилитации для животных в Екатеринбурге, куда и поехал вместе со своим новым спутником. Для облегчения дороги мужчина купил котенку обезболивающее.

Спустя 17 часов и 800 км они прибыли на место. Врачи центра тут же приняли больное животное.

Малыша в медучреждении назвали Липтон. Он сразу же пошел на поправку, однако больную лапу ему пришлось все же ампутировать.

Тогда, летом, Александр Ермолаев заявил, что хочет забрать котенка к себе домой, когда тот поправится.

Сегодня, 9 декабря, мужчина прибыл в Центр за своим новым другом, сообщил портал e1.ru. Липтон тут же узнал его и пошел на руки. Александр рассказал, что не забыл о котенке. К своему четвероногому другу его не отпускала работа.

Саратовец забрал с собой котенка и теперь им предстоит долгий путь на родину в 1,5 тыс. км, а потом уже будет дом и обычная жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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