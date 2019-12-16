Содействие бизнесу — на всех этапах развития

Министр экономического развития области Юлия Швакова рассказала, какими видами господдержки могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства нашего региона:

- Содействие оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Например, в соответствии с региональным проектом «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» субъектам бизнеса доступна самая востребованная мера — обеспечение льготного доступа к финансовым ресурсам. Данная поддержка бизнесу оказывается в организациях инфраструктуры — Гарантийном фонде и Фонде микрокредитования.

Гарантийный фонд обеспечивает поручительства по договорам о предоставлении кредитов, банковских гарантий, займов, финансовой аренды (лизинга), заключаемым субъектами МСП с финансовыми организациями. Размер поручительства Гарантийного фонда составляет не более 50% (при согарантии с федеральными институтами развития — не более 70%) от суммы (размера) запрашиваемого кредита (займа, лизинга) и не превышает 25 млн рублей.

Фонд микрокредитования предоставляет льготные микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках нескольких программ: заем «Поддержка СМСП в моногородах, реализующих приоритетные проекты» (микрозаймы от 100 тыс. рублей до 2,5 млн рублей, сроки до одного года и от одного года до трех лет, ставка 3,0–3,25% годовых), заем «Поддержка СМСП, реализующих приоритетные проекты» (микрозаймы от 100 тыс. рублей до 2,5 млн рублей, сроки до одного года и от одного года до трех лет, ставка 6,5% годовых), заем «Стартовый» — для начинающего бизнеса (микрозаймы от 100 тыс.рублей до 2,5 млн рублей, сроки до одного года и от одного года до трех лет, ставка 8–10% годовых), заем «Действующий» (микрозаймы от 100 тыс. рублей до 2,5 млн рублей, сроки до одного года и от одного года до трех лет, ставка 9–11% годовых).

Одно из направлений регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» — развитие сервисной модели оказания услуг бизнесу.

В 2018 году Саратовской областью в числе трех пилотных регионов Минэкономразвития России на площадке Областного бизнес-инкубатора создан Центр предпринимателя «Мой бизнес», объединивший услуги всей инфраструктуры поддержки предпринимательства. Реально этот проект мы реализуем с 2013 года, разместив территориально в одном месте для удобства предпринимателей ключевые организации инфраструктуры: Центр поддержки предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, Гарантийный фонд и Фонд микрокредитования.

Центр поддержки предпринимательства оказывает комплекс информационно-консультационных, образовательных услуг, услуг по участию в межрегиональных бизнес-миссиях, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях субъектам МСП и физическим лицам, заинтересованным в начале предпринимательской деятельности.

Для производственных субъектов МСП Региональным центром инжиниринга оказываются безвозмездные и льготные (от 85 до 95% средствами РЦИ) услуги. При поддержке РЦИ предприятия могут модернизировать производство, выйти на новые рынки сбыта.

В целом Центр оказывает комплекс информационно-консультационных и инжиниринговых услуг с привлечением профессионалов рынка для производственных субъектов МСП.

Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется и Палатой ремесел. Она создана в 2016 году для сохранения и развития на территории региона традиционных народных художественных промыслов, объединения предпринимателей-ремесленников в единое сообщество.

Палата ремесел оснащена 60 единицами современного оборудования. Работает на имидж региона, организуя участие саратовских ремесленников на крупных российских и международных выставочных площадках.

На продвижение региональных товаров на зарубежные рынки направлена работа Центра поддержки экспорта.

Бюджетные средства направляются в 2019 году на оказание комплекса безвозмездных услуг Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) для экспортно ориентированного бизнеса: от консультаций и образовательных программ для экспортеров, в том числе совместно с Российским экспортным центром, до поиска потенциальных партнеров, — рассказала Юлия Швакова.

Центр предпринимателя «Мой бизнес»

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