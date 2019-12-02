2019-12-02T13:52:23+03:00
Общество

В Саратове ожидается сильный снегопад

В ночь на среду выпадет четверть месячной нормы осадков
Екатерина Семенова
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Утром в среду Саратов накроет снегомУтром в среду Саратов накроет снегомФото: Екатерина Семенова
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В Саратове ожидается сильная метель.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, снегопад начнется вечером 3 декабря и продолжится в ночь на среду.

По прогнозу метеорологов, за сутки выпадет около четверти месячной нормы осадков. При том, что всего в декабре ожидается только 63% нормы.

Такое обильное выпадение снега связано с прохождением южного циклона. Он принесет с собой также порывистый ветер — до 15–17 м/с, что приведет к метели.

Метель начнется вечером 3 декабря Фото: Екатерина Семенова

Метель начнется вечером 3 декабряФото: Екатерина Семенова

Температура в ближайшие ночи составит −5…−10 градусов по области, а днем — −1…−6 градусов. Однако с пятницы она начнет повышаться, что вызовет таяние снега, гололед, гололедицу и туманы.

В целом декабрь по температуре ожидается в рамках средней климатической нормы.

Температура воды в Волге пока сохраняется выше нуля — 0,8 градуса. На малых реках уже образовался лед, однако специалисты категорически не рекомендуют пробовать его на прочность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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