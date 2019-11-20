Снегопад привел к многокилометровым пробкам в Саратове
Пробки в Саратове достигли восьми баллов.
Такие данные опубликовал сервис «Яндекс.Карты» по информации на 17:30.
Непросто будет добраться из центра Саратова в Заводской район — стоят улицы Чернышевского и Орджоникидзе.
Затруднено движение на СХИ. Частично стоит улица Танкистов, парализована — Навашина.
Добраться до Ленинского района мешают заторы на проспекте 50 лет Октября и улице Шехурдина. Также пробки на Московском шоссе, проспекте Строителей, улицах Буровая, Панфилова, Антонова.
Самая сложная ситуация — в центре города.главные магистрали практически полностью перекрыты. Это улицы Мичурина, Чапаева, Рахова, Астраханская, Университетская, Разина, Большая Казачья, Московская, Соколовая.
Причиной пробок мог стать снегопад, который накрыл Саратов с раннего утра.
ИСТОЧНИК KP.RU