Снегопад привел к многокилометровым пробкам в Саратове

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-20T16:37:04+03:00

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Пробки в Саратове достигли восьми баллов.

Такие данные опубликовал сервис «Яндекс.Карты» по информации на 17:30.

Непросто будет добраться из центра Саратова в Заводской район — стоят улицы Чернышевского и Орджоникидзе.

Затруднено движение на СХИ. Частично стоит улица Танкистов, парализована — Навашина.

Добраться до Ленинского района мешают заторы на проспекте 50 лет Октября и улице Шехурдина. Также пробки на Московском шоссе, проспекте Строителей, улицах Буровая, Панфилова, Антонова.

Самая сложная ситуация — в центре города.главные магистрали практически полностью перекрыты. Это улицы Мичурина, Чапаева, Рахова, Астраханская, Университетская, Разина, Большая Казачья, Московская, Соколовая.

Причиной пробок мог стать снегопад, который накрыл Саратов с раннего утра.

ИСТОЧНИК KP.RU