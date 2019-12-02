Предприниматели Саратовской области получают кредиты по льготным ставкам

Финансовая поддержка предпринимателей остается в числе главных факторов развития бизнеса. Гарантийный фонд и Фонд микрокредитования при центре «Мой бизнес» созданы министерством экономического развития региона для оказания информационной, финансовой, консультационной помощи.

Подробнее о мерах господдержки рассказал руководитель фондов Сергей Гайдаш:

– Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», принятый по инициативе президента России Владимира Путина, является для нас приоритетом. За годы своей работы Фонды добились определенных успехов. С 2009 года предоставлено микрозаймов на сумму свыше 1 млрд 900 млн рублей. Финансовой поддержкой воспользовались свыше тысячи предпринимателей. На сегодняшний день действует достаточно широкая линейка программ, в том числе программа по уровню кредитных ставок от 3 до 11% годовых.

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В этом году инициирована новая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в моногородах». Девять предпринимателей из Петровска и Вольска получили микрозаймы по ставке не выше 3,5% годовых.

Существует льготная программа для женщин, которые могут получить микрозайм до 2,5 млн рублей по ставке 6,5% годовых.

Начинающим предпринимателям выдают микрозайм до 2,5 млн рублей по ставке от 8 до 10% годовых. Под стартап можно получить микрозайм до 6,5%.

- На сегодняшний день разработаны различные меры поддержки, — продолжил Сергей Гайдаш. — Мы проводим широкую информационную работу: встречаемся со студентами вузов, техникумов, действующими предпринимателями, представителями власти. В год бывает несколько тысяч слушателей. Предоставили поручительства почти 700 предпринимателям.

В Фонд микрокредитования не зарастает народная тропа, где каждому обратившемуся подробно рассказывают, на какие меры господдержки они могут рассчитывать и какие документы следует для этого предоставить. Алексей Ножкин обращается уже в третий раз.

В 2017-м было открыто его предприятие ООО «Регионэлектросеть».

- В 2017 мы в первый раз взяли кредит: нам очень помогли на старте, — рассказал директор. — Во второй раз — в 2018-м. Сложностей со сбором документов не было, Фонд достаточно дружелюбный. В первый раз брали миллион под 8,5% годовых. Во второй раз процентная ставка была 8%. Сейчас определяем потребности на следующий год. Для меня стало большим плюсом работы с Гарантийным фондом то, что поручительство предоставляло до 50% от суммы, которую брал.

Собрать пакет документов, оформить заявку можно как через личный кабинет, так и обратившись напрямую в фонды.

Учреждения осуществляют свою деятельность в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».