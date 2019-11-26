Село под Саратовом огородилось «стеной Вестероса» изо льда

Село под Саратовом обзавелось собственной «стеной Вестероса». Именно так назвали жители села Синенькие, что находится в Саратовском районе, ледяное сооружение.

Ледяная стена высотой около полутора метров, которая словно состоит из сотен сталактитов, окружила берег Волги. По виду это напоминает закованные льдом густые бамбуковые заросли.

Высота стены достигает полутора метров. Фото Павла Лысова

Как рассказал «КП-Саратов» местный житель, увлекающийся краеведением Павел Лысов, стена возникла на берегу Волги из-за повышения уровня воды и резкого похолодания.

Причиной появления ледяной стены стали морозы и сильный ветер. Фото Павла Лысова

- В этом году из-за повышения уровня воды в верховьях Волги был не характерный для этого времени и вынужденный сброс воды. Уровень существенно поднялся. И вплотную подошел к размытым берегам, – пояснил Павел Лысов.

И по совпадению одновременно с этим в Саратовской области заметно похолодало, буквально за ночь температура упала на десятки градусов. Несколько дней держались аномальные для этого времени года, по сравнению с многолетними климатическими наблюдениями, морозы.

Другим фактором, способствующим появлению такого небольшого чуда природы, стал сильный ветер.

- Из-за порывов ветра на Волге поднялись волны. Они бились о берег, а брызги мгновенно замерзали на сильно морозе, – рассказал Павел Лысов.

Волны бились о берег и создавали такие вот ледяные наросты. Фото Павла Лысова

Когда через несколько дней уровень воды понизился, река отступила, оставив вместо себя такие вот футуристические скульптуры.

Павел Лысов щедро поделился красивыми фотографиями, сделанными 25 ноября на берегу Волги в районе Синеньких. Однако он уверен, что подобную красоту можно увидеть во многих местах на побережье.

Подобную красоту можно найти на всем побережье. Фото Павла Лысова

Справка:

Вестерос - мир саги «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. По циклу книг снят популярный сериал «Игра престолов». Огромная ледяная стена защищает обитателей мира от «белых ходоков».