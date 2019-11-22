В Саратовскую область пришли аномальные морозы

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-22T11:46:19+03:00

По ночам будет до -20 градусов

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В Саратовской области на выходных сохранится морозная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, по ночам похолодает до -9-14 градусов, в отдельных районах до -20 градусов. Днем столбик термометра покажет -2-7 градусов (до -12 в Левобережье).

В Саратове несколько теплее: -11-12 градусов ночью и -4-6 градусов днем.

По данным метеорологов, такая температура заметно ниже многолетней климатической нормы — примерно на 7-10 градусов.

Небо будет преимущественно ясным, с переменной облачностью. Осадки маловероятны. Однако по утрам возможны туманы и изморозь.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU