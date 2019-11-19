На школьников Саратова предлагают надеть следящие браслеты

В Саратовской области разработаны следящие браслеты для школьников. Их внедрение возможно в том числе за счет бюджетных средств для малообеспеченных семей.

- Появились дельные предложения по внедрению браслетов безопасности для детей и подростков, разработки есть в нашей Саратовской области, успешно опробованные. Таким инициативам нужно пробивать зеленый свет, — такое заявление сделала Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. Свое предложение она опубликовала в соцсети.

Корреспондент «КП-Саратов» попросил Татьяну Загороднюю пояснить, насколько идея близка к реализации, изготовлены ли образцы таких браслетов.

Татьяна Загородняя

- Да, у нас в Саратовской области есть разработка, реализованная при поддержке областного бизнес-инкубатора и правительства региона. Она уже проходит апробацию — это браслет, который работает не через интернет, а через GPS, по сотовой связи. На нем есть кнопка SOS, которой ребенок может воспользоваться в экстренной ситуации, — рассказала Загородняя.

По мнению регионального Уполномоченного по правам детей, некоторые родители уже сегодня ищут подобные решения и покупают чадам так называемые умные часы. Но они стоят определенных денег, а главное — работают через интернет, который есть не везде.

- Эта интересная тема, я собираюсь в ней разобраться и если это действительно так, то возможно, для малообеспеченных семей такие браслеты нужно будет выдавать бесплатно. Эту идею мы обсудили вчера на встрече с региональным Советом отцов, — считает Татьяна Загородняя.

После трагедии с Лизой Киселёвой о безопасности дороги в школу стали очень много говорить, но особого продвижения в этом направлении нет. Составлена карта опасных участков Саратова, через которые приходиться ходить детям, но ее отработка пока не ведется. Предложение по разработке браслетов безопасности для школьников, пожалуй, единственная инициатива, выходящая сегодня в практическую плоскость.

Лизу Киселеву искали два дняФото: Ольга Симонова

- История с Лизой Киселёвой, когда ее достаточно долго искали и не могли найти — если бы у нее был такой браслет, возможно, этот Туватин не успел бы убить, может, ее еще можно было бы спасти.

Если родители скажут да, это интересно, особенно для учеников начальной школы, то это будет дополнительный вклад в безопасность наших детей. Я говорю не о морально этической стороне, а именно о защите маленьких детей, о тех школьниках, которые идут на учебу одни.

По мнению детского омбудсмена, говорить об этичности в вопросе безопасности младших школьников — непродуктивный подход.

- Извратить можно любую хорошую идею. Не могу сказать, насколько эти браслеты будут напоминать те, что надевают на людей, помещенных под домашний арест. Это дело сугубо добровольное, не на каждого ребенка, конечно, такой браслет наденут, — заметила Татьяна Загородняя.

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