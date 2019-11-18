Тайны Энгельсского двора: новый эпизод деятельности экс-главы района Андрея Куликова

Бывали у вас такие неприятные сны, когда вы приезжаете домой, а там другие замки в дверях и другие люди? Ваш дом, квартира вдруг стали не ваши. Что будете делать?

Ото сна можно проснуться. А если такое случилось в реальности — ну не воевать же с оружием в руках, возвращая родину? Такой вариант кончится для вас в любом случае плохо. Идете с документами в суд, в прокуратуру, в Следственный комитет.

И в «Спортлото» пойдете, если вдруг там пообещают помочь, когда все остальные инстанции отказали.

В подобную ситуацию попал Валерий Косенко, житель поселка Михайловский Краснопартизанского района, у которого взамен снесенного частного дома осталась личная квартира в Энгельсе. Пока он служил в армии, пока работал на Севере, а потом на заводе по уничтожению химоружия в Горном, квартира «ушла» родственникам. Более того, из частной собственности вдруг стала муниципальной.

- Десятки квартир, в том числе и моя, находящиеся по закону в личной собственности в Энгельсе Саратовской области, без оповещения собственников квартир были признаны муниципальной собственностью на основании постановления главы Энгельсского муниципального образования А. В. Куликова от 15.03.2012 г. № 1197. Это постановление основано на справке БТИ Энгельса и подписано его прежним директором А. Н. Бурдилевым в 2012 году.

Моя квартира решением комитета по управлению имуществом от 27.03.2012 г. № 176, администрации Энгельсского муниципального района, председателем которого на ту дату являлась О. П. Гнусина, внесена в реестр муниципальной собственности Энгельсского района и передана в МКУ «Энгельсская недвижимость», — рассказал корреспонденту «Комсомолки» Валерий Косенко.

Квартиру №289 на проспекте Строителей, 17 Косенко пока не может получить обратно, потому, что она вдруг стала муниципальной, а суды определили, что он потерял право на пользование ею. Но это право появилось у его брата с дочерью. С 2012 года прошли суды, проверки полиции, прокуратуры района и области, которые одна за одной подтвердили, что все законно — Валерий Косенко больше не имеет права на свою квартиру, ею теперь пользуется на законных основаниях его брат со своей семьей.

В основание этой стены постановлений и решений судебной, надзорной и правоохранительной систем положен один очевидно сомнительный, если не сказать криминальный эпизод, по крайней мере, в этом уверен Валерий Косенко. Все принятые решения базируются на постановлении администрации Энгельсского района от 15.03.12, когда его квартира вдруг вошла в реестр муниципальной собственности. Затем в судебных разбирательствах появилась справка энгельсского ФГУП «Ростехинвентаризация» от 28.07.12 о том, что квартира является муниципальной собственностью. Валерий Косенко считает, что это произошло в ходе серии подлогов, а, возможно, и прямой заинтересованности районных чиновников — бывших в то время начальником местного филиала БТИ Бурдилева и главой администрации района Куликова. Последний, кстати, находится в местах не столь отдаленных по обвинению в похожем преступлении, а именно — превышении должностных полномочий.

- Мои многократные обращения в МВД Саратова и Энгельса, прокуратуру Энгельса, а также непосредственно к прокурору Саратовской области ничего не дали. После подачи мной апелляционной жалобы в Энгельсский районный суд на отказ МВД Энгельса от заведения уголовного дела в 2017 году, суд вынес решение устранить данное нарушение. Тем не менее уголовное дело не заведено и расследование не производится, — уточнил Косенко.

Валерий Косенко

В 2018 году Косенко в суде оспорил постановление полиции Энгельсского района об отказе в возбуждении уголовного дела по факту подделки документов и выиграл дело. Полиции поручили начать расследование. Прокуратура Энгельса, которая подала апелляционную жалобу на это решение, в последний момент забрала документы и от апелляции отказалась, что, по мнению Косенко, очень показательно.

- Мне и моей семье нанесен материальный и моральный вред, ведь я лишился единственного жилья, которое мне выдали взамен снесенного жилого дома с надворными постройками, садом, огородом в микрорайоне «Мельничный» в Энгельсе. Из-за бездействия надзорных органов, органов следствия МВД «Энгельсское», совершено, по моему мнению, уголовное преступление администрацией Энгельса. Я не могу вернуться домой с 2012 года, — утверждает Валерий Косенко, который сейчас проживает в служебном жилье в поселке Горный Саратовской области, где много лет проработал на заводе по уничтожению химоружия.

Валерий Косенко полагает, что нежелание разобраться в его деле и отстоять права владельца квартиры у местных силовиков и надзорных органов имеют разные причины, но общую природу. Ведь в результате беспристрастного разбирательства в деле, а не просто опираясь на прежние отписки чиновников, можно выйти на дополнительные эпизоды уголовных преступлений, которыми и так полна история властей Энгельсского района.

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