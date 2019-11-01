2019-11-01T16:09:59+03:00
Общество

В Саратове обсудят госуслуги ФСС для пострадавших от несчастных случаев на производстве

Во время круглого стола спикеры расскажут о мерах поддержки и материальных выплатах
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 6 ноября, в редакции «Комсомольской правды» в Саратове» пройдет круглый стол на тему «Государственные услуги ФСС. Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве. Передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

Участники дискуссии обсудят комплексную реабилитацию и возвращение к труду пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, а также реабилитационный менеджмент.

Также темами обсуждения станут: медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, какие единовременные и ежемесячные выплаты им положены; ранняя реабилитация, санаторно-курортное лечение; вопросы медицинской и профессиональной реабилитации в ПРП; профилактика и передовые подходы в профилактике производственного травматизма, концепция нулевого травматизма «VISION ZERO».

В дискуссии принимают участие спикеры:

- Вадим Дубривный, управляющий Государственным учреждением — Саратовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;

- Евгения Пономарева, начальник отдела страхования профессиональных рисков Государственного учреждения — Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;

- Елена Антонова, директор филиала №9 Государственного учреждения — Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;

- Евгений Ковалев, председатель комитета областной думы по социальной политике, главный врач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 имени Ю.Я. Гордеева»

- Людмила Михеева, руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области» министерства труда и социальной защиты РФ — главный эксперт по медико-социальной экспертизе;

- Елена Емельянова, заместитель председателя комитета по труду министерства занятости, труда и миграции Саратовской области;

- Ольга Кандаурова, главный внештатный реабилитолог министерства здравоохранения Саратовской области;

- Владимир Бурмистров, директор ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Волга»;

- представители саратовского областного объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области»; регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Саратовской области; регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области», Государственной инспекции труда в Саратовской области.

Круглый стол состоится 6 ноября в 11 часов по местному времени.

Адрес: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (Типография №1).

Аккредитация по телефону: +79372256211.

ИСТОЧНИК KP.RU

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