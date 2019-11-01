В колониях Саратовской области заключенные могут купить торты

К кафе при саратовских колониях заключенные могут купить пироги или торты. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказал и.о. начальника УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Денис Анисимов. Так он ответил на вопрос о том, смогут ли заключенные в Саратовской области позволить себе гамбургеры, как это происходит в Свердловской колонии строго режима №46. С Денисом Анисимовым «Комсомолка» пообщалась сегодня, 1 ноября, на ежегодном конкурсе среди сотрудников УФСИН по Саратовской области «Дары осени».

- Сегодня в колониях у нас проводятся такие же конкурсы, где осужденные принимают участие. Кулинары в исправительных учреждениях свои экспозиции представляют и они оцениваются. После чего производится голосование, осужденные выбирают, какое из блюд наиболее достойное – т.е. наиболее вкусное и может быть, наиболее доступное по продуктам питания. Затем эти блюда используются в кафе при учреждениях, они практически в каждом из них у нас есть. Осужденные могут там заказать пирог, торт, какой-то салат, им это приготовят. И за свои заработанные деньги они могут это приобрести в свободное от работы время, - рассказал и.о. начальника УФСИН по Саратовской области Денис Анисимов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/741439" frameborder="0"></iframe> В саратовских колониях можно заказать торты - и.о. начальника УФСИН полковник Денис Анисимов.

Напомним, одной из самых читаемых новостей в российском интернете в последние дни была информация о том, что в Невьянской колонии строгого режима № 46, расположенной под Екатеринбургом, открыли бургерную. Но пообедать там сможет только тот, кто находится на хорошем счету у руководства. Сами заключенные считают, что вкус тамошней еды соответствует уровню обычных «волных» кафе.

Эта колония строгого режима выделялась и ранее своими кулинарными изысками. Еще в 2018 году заключенным начали разливать газировку собственного производства. Меню напитков осужденных пополнили «Тайга», «Тархун» и «Дюшес».