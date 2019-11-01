В Саратовской области определили самых талантливых сотрудников колоний

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-01T14:06:12+03:00

В саратовских учреждениях УФСИН выбрали лучших кулинаров и мастеров рукоделия Фото: Ольга Симонова

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Сегодня, 1 ноября, в Саратове прошел ежегодный конкурс среди сотрудников УФСИН по Саратовской области «Дары осени».

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», который стал одним из членов жюри, сотрудники и их родственники каждого пенитенциарного учреждения представили свои поделки, художественные фото, а также продемонстрировали кулинарные и вокальные таланты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/741393" frameborder="0"></iframe> Сотрудники колонии продемонстрировали вокальные таланты.

С приветственным словом от руководства обратилась врио замначальника УФСИН России по Саратовской области Светлана Петрова.

- Конкурс традиционно проходит уже в течение пяти лет, — сказала Петрова.

Она выразила искреннее восхищение, что сотрудники УФСИН в состоянии постоянного цейтнота находят время и возможности, чтобы творить.

- Огромное вам спасибо за вашу активность и за те положительные эмоции, которые вы дарите, — подчеркнула замначальника УФСИН по области.

В конкурсе есть три номинации: «Лучшее блюдо», «Лучшая поделка» и «Лучшая фотография».

Конкурсанты постарались на славу, и жюри пришлось нелегко.

Так, у стенда ЛИУ-3 была организована красивая фотозона, гостей угощали вкуснейшими лакомствами. Поделки и овощную корзину представили сотрудники ИК-2. Для ИК-10 специально написала картину 18-летняя Дарья Суворова. Управление по конвоированию, кроме кулинарных изысков, представило «самые вкусные безалкогольные напитки». Сотрудники женской колонии №5 Вольска также спели свою авторскую песню под гитару.

В общекомандном зачете первое место заняла ЛИУ-3, второе — УИИ, третье — Тюрьма.

В номинации «Природная мастерская» (поделка) победу одержала ИК-5, второе место досталось ИК-10, третье — Управлению конвоирования.

В номинации «Осенняя ярмарка» (лучшее блюдо): первое — УИИ, второе — Тюрьма, третье — ИК-5.

В номинации «Краски осени» (фотография): первое — СИЗО-1, второе — ИК-23, третье — ИК-13.

Также были вручены призы зрительских симпатий и спецприз от жюри.

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ИСТОЧНИК KP.RU