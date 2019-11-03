2019-11-03T20:43:13+03:00
Общество

Инспекторы ДПС в Саратовской области спасли на пожаре женщину и ее маленькую дочь

Младший лейтенант и прапорщик вынесли жильцов через окно [фото, видео]
Ольга Симонова
Поделиться:
Инспекторы ДПС Сергей Квашнев и Александр ЦыгановИнспекторы ДПС Сергей Квашнев и Александр Цыганов
Изменить размер текста:

В Саратовской области сотрудники ДПС спасли от пожара женщину и ее пятилетнюю дочь. Об этом сообщает МВД России.

- Инспекторы ДПС ОМВД России «Дергачевский» младший лейтенант полиции Сергей Квашнев и прапорщик полиции Александр Цыганов во время патруля заметили пожар в частном доме. Они оповестили экстренные службы и сами бросились помогать людям, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вход правоохранителям преградила стена огня, у коридора также обрушилась крыша, только через окно они смогли проникнуть в комнату и сквозь дым увидели пятилетнюю девочку и ее мать.

Сгоревший дом, из которого инспекторы ДПС спасли семью. Фото МВД России

Сгоревший дом, из которого инспекторы ДПС спасли семью. Фото МВД России

Женщина не могла двигаться самостоятельно из-за полученной ранее травмы. Тогда доблестные ДПСники самостоятельно вытащили жильцов через окно и передали врачам.

- В результате своевременных, решительных и самоотверженных действий полицейских два человека были спасены, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если бы не сотрудники ДПС, то на пожаре могли бы быть жертвы. Фото МВД России

Если бы не сотрудники ДПС, то на пожаре могли бы быть жертвы. Фото МВД России

Напомним, это не единственный случай самоотверженной помощи правоохранителей.

В ноябре 2017 года сотрудники ГИБДД во время патруля заметили пожар на Сызранской улице и бросились к горящему дому. Инспекторы Андрей Уржаткин и Константин Грибовский, не дожидаясь приезда пожарных, рискуя собственной жизнью, приняли решение войти в постройку. В одной из горящих комнат Уржаткин заметил двоих маленьких детей и вынес их из огня. Всего на пожаре удалось спасти 12 человек, половина из которых — дети.

А в 2014 году оперуполномоченный Юрий Коротин и полицейский-водитель Александр Леу помогли хозяину частного дома в Саратове вытащить из огня документы и ценные вещи, а также сами помогли потушить пламя.

Инспекторы ДПС в Саратовской области спасли на пожаре женщину и ее маленькую дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Здравствуй, дом, это я…” Как мастер-ремесленник спасает старинную усадьбу
Спасское-Куркино - с роскошным господским домом, парком и каскадом рукотворных прудов - пережило революцию, но чуть не погибло из-за людского равнодушия в наши дни. Восстанавливать его начали энтузиасты
Новости 24
В Саратове стартовали гастроли «Царицынской оперы»
Из ТЦ «Оранжевый» эвакуировали почти тысячу человек
На проспекте Кирова высаживают 115 кленов
Провалившегося под лед ребенка на пруду в Татищевском районе спас рыбак
Водитель и пассажир такси в Саратове пострадали в перевернувшейся машине
Под Саратовом двое детей провалились под лед
В опрокинувшейся под Хвалынском Nexia пострадали два человека
Саратовчанка обманулась на 10 тыс. рублей при покупке приставки
Под Ершовом спасатели помогли троим замерзающим в «Жигулях»
В Балашове задержали зарезавшего ножом мужчину парня
Трупы пенсионерки и ее сына лежали в квартире в Саратове больше месяца
В День народного единства жителям Балакова перекроют проезд
На Большой Горной столкнулись две иномарки
В Балашове курильщик спалил свой дом и погиб
В Саратове поезд насмерть сбил пастуха коз
В воскресенье, 3 ноября, в Саратове будет солнечно
Саратовский «Сокол» дома разгромил «Зоркий» из Красногорска
Раскопки «Т Плюс» могут привести к судебным искам
Валерий Радаев: Привезли десять килограмм, с автоматчиками
14-летняя девочка пострадала в ДТП возле "Центра коррекции зрения"
В столкновении на Кумысной поляне пострадали двое детей и двое взрослых
В «Облаках» в Энгельсе можно пройти бесплатный медосмотр
«Почта России» не будет работать в День народного единства
Саратову передали 4 пылесоса и еще 28 машин для уборки города
Два человека пострадали в столкновении Гранты и Приоры в Саратове