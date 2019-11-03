Инспекторы ДПС в Саратовской области спасли на пожаре женщину и ее маленькую дочь.

В Саратовской области сотрудники ДПС спасли от пожара женщину и ее пятилетнюю дочь. Об этом сообщает МВД России.

- Инспекторы ДПС ОМВД России «Дергачевский» младший лейтенант полиции Сергей Квашнев и прапорщик полиции Александр Цыганов во время патруля заметили пожар в частном доме. Они оповестили экстренные службы и сами бросились помогать людям, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вход правоохранителям преградила стена огня, у коридора также обрушилась крыша, только через окно они смогли проникнуть в комнату и сквозь дым увидели пятилетнюю девочку и ее мать.

Сгоревший дом, из которого инспекторы ДПС спасли семью. Фото МВД России

Женщина не могла двигаться самостоятельно из-за полученной ранее травмы. Тогда доблестные ДПСники самостоятельно вытащили жильцов через окно и передали врачам.

- В результате своевременных, решительных и самоотверженных действий полицейских два человека были спасены, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если бы не сотрудники ДПС, то на пожаре могли бы быть жертвы. Фото МВД России

Напомним, это не единственный случай самоотверженной помощи правоохранителей.

В ноябре 2017 года сотрудники ГИБДД во время патруля заметили пожар на Сызранской улице и бросились к горящему дому. Инспекторы Андрей Уржаткин и Константин Грибовский, не дожидаясь приезда пожарных, рискуя собственной жизнью, приняли решение войти в постройку. В одной из горящих комнат Уржаткин заметил двоих маленьких детей и вынес их из огня. Всего на пожаре удалось спасти 12 человек, половина из которых — дети.

А в 2014 году оперуполномоченный Юрий Коротин и полицейский-водитель Александр Леу помогли хозяину частного дома в Саратове вытащить из огня документы и ценные вещи, а также сами помогли потушить пламя.