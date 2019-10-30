Бондарчук позвал Нагиева в свой новый проект

2 декабря в 20:00 (по саратовскому времени) канал СТС откроет зимний сезон новым комедийным сериалом «Кухня. Война за отель» — долгожданным продолжением знаменитой франшизы. В битву за курортный отель New Eleon вступят любимые герои в исполнении Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова, Елены Ксенофонтовой, Григория Сиятвинды, Валерии Федорович, Михаила Башкатова, Ольги Кузьминой, Виктора Хориняка и других актеров.

.

В одной из серий поклонников «Кухни» ждет сюрприз: появление в кадре Федора Бондарчука. По сюжету он специально прилетает в Сочи к Дмитрию Нагиеву, чтобы уговорить его сняться в своем новом проекте. Шоумен и не думает соглашаться, чем выводит из себя обычно спокойного режиссера: «Да за эту роль Безруков бьется! А Пашу Деревянко помнишь? Маленький Паша на три сантиметра подрос, чтобы ее получить. А я всем говорю, что это роль Нагиева. А тебе эта роль не нравится?»

По признанию Федора Бондарчука, который выступил одним из продюсеров новой «Кухни», он и в жизни оказался в похожей ситуации: «Перед началом съемок я звонил Дмитрию, чтобы уговорить его сыграть у нас».

.

Сцены с его участием снимали в масштабных декорациях, построенных в Подмосковье, а основные натурные съемки проходили в Красной Поляне. Именно там по сюжету находятся владения Нагиева — туристический комплекс «Курортище». В кадре зрители увидят местные красоты: хребет Аибга, горный каньон Псахо, реку Мзымта, серпантины и другие природные объекты.

- В Красной Поляне чудесно! Такая фактура только придаст нашему проекту шарма, колорита и новых красок, — восхищалась Елена Ксенофонтова, чья героиня Элеонора ведет с шоуменом войну за отель, на который он положил глаз.

.

В перерывах между съемками актриса не только осмотрела окрестности, но и спустилась по стальному канату с высоты 2 000 метров со скоростью 80 километров в час.

- Впечатлений масса! — вспоминает Елена. — Я бы прокатилась ещё раз! До этого я летала на воздушном шаре и параплане, так что экстрим — это моя история.

Коллеги Елены также проводили свободное время с пользой: Дмитрий Назаров с супругой Ольгой прокатились на канатной дороге, к вершинам гор поднималась и его экранная дочка Валерия Федорович. Кстати, исполнители главных ролей поселились в пятизвездочном отеле, который находится на высоте 960 метров над уровнем моря. А к соседним отелям художники пристроили декорации фасадов отеля New Eleon и казино Нагиева, которые по сюжету стоят напротив друг друга. С этой целью в Сочи из Москвы приехали две фуры с оборудованием, декорациями, реквизитом и костюмами — каждая с объемом кузова в 86 кубометров.