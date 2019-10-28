2019-10-28T16:55:33+03:00
Общество

В «КП-Саратов» расскажут о международном форуме «Артель» и Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

Пресс-конференция пройдет 29 октября
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Пресс-конференция организаторов международного форума Артель и конкурса Туристический сувенир .

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В пресс-центре «Комсомольской правды» 29 октября пройдет обсуждение I Международного форума креативных индустрий «Артель» и финала Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Спикеры пресс-конференции расскажут о процессе работы, площадках форума, участниках конкурса и запланированных мероприятиях в рамках форума.

В пресс-центр приглашены:

- председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская;

- проректор по научной и международной деятельности Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова Ирина Полозова;

- председатель СРОО «Мастера ДПИ» Маргарита Вешкина;

- директор АНПОО «Академия ремесел» Татьяна Полонская.

Мероприятие начнется в 11 часов по адресу: Вишневая, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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