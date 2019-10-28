В «КП-Саратов» расскажут о международном форуме «Артель» и Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»
Пресс-конференция организаторов международного форума Артель и конкурса Туристический сувенир .
В пресс-центре «Комсомольской правды» 29 октября пройдет обсуждение I Международного форума креативных индустрий «Артель» и финала Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».
Спикеры пресс-конференции расскажут о процессе работы, площадках форума, участниках конкурса и запланированных мероприятиях в рамках форума.
В пресс-центр приглашены:
- председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская;
- проректор по научной и международной деятельности Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова Ирина Полозова;
- председатель СРОО «Мастера ДПИ» Маргарита Вешкина;
- директор АНПОО «Академия ремесел» Татьяна Полонская.
Мероприятие начнется в 11 часов по адресу: Вишневая, 10.
ИСТОЧНИК KP.RU