В «КП-Саратов» расскажут о международном форуме «Артель» и Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно

На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»