В Саратовской области «Народным участковым — 2019» стал Игорь Кадиров из Хвалынска

Региональный этап конкурса на лучшего участкового в Саратовской области подошел к концу.

Лучшим признали 27-летнего старшего лейтенанта Игоря Кадирова, который трудится в отделе полиции №3 Хвалынска.

Под его крылом находится 3,8 тыс. человек, которым полицейский не устает помогать.

Так, за восемь месяцев 2019 года он раскрыл пять преступлений, выявил 25 административных правонарушений, рассмотрел более 200 жалоб и заявлений.

Игорь Кадиров учился в Краснодарском университете МВД России с 2005 по 2015 год, после чего устроился дознавателем. Однако года работы оказалось достаточно, чтобы понять — работа с бумагами выпускника не устраивает. Больший интерес для молодого правоохранителя представляла деятельность, где нужно общаться с людьми, быть активным.

Игорь Кадиров учился в Краснодарском университете МВД РоссииФото: публикации Герой

Поэтому Игорь Кадиров сменил место работы и стал участковым в Хвалынске.

- Мне предлагали перейти в следственный отдел, уголовный розыск, переехать в другой город, но я пока остаюсь здесь. Тут я адаптировался, нашел со всеми общий язык, проще работать. Предложения рассматриваю, но пока не тороплюсь с выбором, — уточнил он.

Игорь Кадиров признается, что работа нелегкая, но его цель — это приносить пользу людям. Ведь работа участкового — это психолог, юрист и полицейский в одном лице, нужно выслушать человека, успокоить и рассказать, как выйти из ситуации с наименьшими потерями. Он счастлив видеть в глазах людей благодарность за свою работу.

Игорь Кадиров рад видеть благодарность в глазах людейФото: публикации Герой

Для участия в конкурсе Игоря Кадирова выбрал его отдел за его целеустремленность. Он не любит проигрывать и доводит дело до конца. Первый этап прошел «на удачу» — люди отдавали свой голос за участкового, хотя тот даже не прилагал к этому усилий. Во время второго этапа Игорь Кадиров уже начал беспокоиться — оповещал людей, подключал друзей и знакомых, которых хватает от Краснодарского края до Крайнего Севера.

В последние часы опроса Игорь Кадиров не мог найти себе покоя из-за нешуточной гонки голосов, однако все закончилось успешно.

- После победы я не спал половину ночи. Мне звонили, поздравляли, спрашивали результаты. Сомкнуть глаза я смог только под утро, а когда проснулся, телефон снова не умолкал, — делится победитель.

В подобном конкурсе Игорь Кадиров участвует первый раз, до этого он занимал призовое место в состязании «Лучший по профессии» 2018 года.

Теперь участковому-победителю нужна поддержка на последнем, всероссийском этапе. Игорю Кадирову требуются ваши голоса в решающем состязании между соперниками из 83 регионов, которое продлится с 1 по 10 ноября.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в девятый раз МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда».

Награждать трех лучших участников будут в МВД России в Москве 15 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.