Выбран лучший участковый Саратовской области
Старший лейтенант Игорь Кадиров стал лучшим «народным участковом» Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, 27-летний мужчина трудится в Хвалынске, на участке, где живет свыше 3,8 тыс.человек.
18 October 2019 15:00:28 Он раскрыл пять преступлений, выявил 25 административных правонарушений, рассмотрел более 200 жалоб и заявлений, поэтому Игоря Кадирова поддержали много человек.
Теперь житель Хвалынска представит регион на конкурсе всероссийского уровня, который стартует в ноябре.
Отдать свой голос в финале конкурса за Игоря Кадирова можно будет с 1 по 10 ноября на сайте партнера, издательского дома «Комсомольская правда».
Так, победителя «Народного участкового» ждет досрочное звание и ключи от нового УАЗ «Патриот» от министра МВД России и «Комсомолки».
Награждать трех лучших участников будут в МВД России в Москве, 15 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.
Напомним, всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится 9-й раз МВД России совместно с Издательским домом "Комсомольская правда".
Стало известно имя "Народного участкового" в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU