Выбран лучший участковый Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-18T15:27:16+03:00

Им стал сотрудник полиции Хвалынска

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Старший лейтенант Игорь Кадиров стал лучшим «народным участковом» Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, 27-летний мужчина трудится в Хвалынске, на участке, где живет свыше 3,8 тыс.человек.

18 October 2019 15:00:28 Он раскрыл пять преступлений, выявил 25 административных правонарушений, рассмотрел более 200 жалоб и заявлений, поэтому Игоря Кадирова поддержали много человек.

Теперь житель Хвалынска представит регион на конкурсе всероссийского уровня, который стартует в ноябре.

Отдать свой голос в финале конкурса за Игоря Кадирова можно будет с 1 по 10 ноября на сайте партнера, издательского дома «Комсомольская правда».

Так, победителя «Народного участкового» ждет досрочное звание и ключи от нового УАЗ «Патриот» от министра МВД России и «Комсомолки».

Награждать трех лучших участников будут в МВД России в Москве, 15 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

Напомним, всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится 9-й раз МВД России совместно с Издательским домом "Комсомольская правда".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/738665" frameborder="0"></iframe> Стало известно имя "Народного участкового" в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU