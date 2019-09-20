Под Саратовом двое мужчин погибли из-за загоревшегося матраса

В Петровске Саратовской области вечером в пятницу, 20 сентября, на пожаре погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, трагедия произошла на улице Радищева.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Дом №162 – одноэтажный, частично деревянный, поэтому пламя охватило его практически полностью. Соседи вызвали пожарных практически сразу, как заметили возгорание. На место выезжали несколько пожарных расчетов, однако им не удалось спасти находившихся внутри людей.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Пожар начался в той половине дома, где проживал 54-летний мужчина. Пожарные после тушения огня обнаружили на пепелище тело не только хозяина, но и его 59-летнего приятеля.

На место трагедии выехали следователи. На телах не было найдено признаков насильственной смерти. По предварительной версии, мужчины отравились продуктами горения.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Эксперты установили, что возгорание началось с матраса.

- Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем в ходе курения, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР области.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас начата доследственная проверка, проводится судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы точно установить причину гибели мужчин. После выяснения всех обстоятельств пожара, будет принято процессуальное решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Фото СУ СКР по Саратовской области

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