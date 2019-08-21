В Аткарске утром на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-21T11:19:22+03:00

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Следователи выясняют, как и почему погиб мужчина на пожаре в Аткарске.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, 21 августа, около 8:00, местные жители заметили горящий дом на 2-й Товарной улице.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Когда прибывшие пожарные потушили огонь, внутри обнаружили тело мужчины со следами термического воздействия.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Осмотр места происшествия показал, что в доме не было ни газа, ни электричества. Основная версия пожара — неосторожное обращение с огнем.

После выяснения всех обстоятельств ЧП, установления личности погибшего и судебно-медицинского исследования примут соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU