Всемирно известный органист Людгер Ломанн выступит в Саратове

Впервые в Саратове выступит всемирно известный органист Людгер Ломанн (Германия). Он представит программу «Музыка и власть: И.С. Бах и композиторы-"диссиденты"».

На Западе Л. Ломанна называют первым органистом Европы и, по мнению многих, больше чем он, об органе не знает никто. Обширный репертуар органиста включает музыку с XVI по XX век, и говорят, что только ему подвластны тайны музыки Фрескобальди и Баха.

Гастрольный план Людгера Ломанна расписан на несколько лет вперёд, он постоянный гость многих концертных залов и соборов США, Канады, Мексики, всей Европы, а также Кореи и Японии. Ломанн причислен к ведущим специалистам исторически-ориентированного исполнительства старинной музыки, а его исключительная репутация артиста и педагога, сделала его одним из наиболее востребованных членов жюри самых престижных международных органных конкурсов.

В настоящее время Людгер Ломанн ведёт в Штутгарте собственный класс органа, где обучает талантливых юных музыкантов. Их всего 15 человек, половина из Германии, остальные - из разных стран мира. Учиться у маэстро мечтают очень многие, но это доступно далеко не всем. Однако, именно россиянин, Константин Волостнов, ученик Ломанна, является первым и пока единственным органистом из России, одержавшим победу в сложнейшем и старейшем конкурсе органистов в г. Сент-Олбансе (Великобритания).

Людгер Ломанн проводит мастер-классы в консерваториях и университетах многих стран мира, а также часто преподаёт в международных органных академиях. Он также является постоянным преподавателем двух престижнейших академий в Харлеме (Нидерланды) и Гётеборге (Швеция). С 1983 года является профессором органа в музыкальном училище г. Кёльна. Когда-то сам маэстро Ломанн обучался исполнительскому мастерству в Кёльнской высшей школе музыки. Он учился у знаменитого органиста Вольфганга Штокмайера и у Гуго Руфа по классу клавесина. В дальнейшем брал уроки на органе у Антона Хайлера в Вене и Мари-Клер Ален в Париже.

К российской публике музыкант относится с большим почтением, считая ее очень образованной и чуткой к музыке. Концерт Людгера Ломанна в Саратове состоится 25 сентября в 19:00. в Большом зале консерватории. В программе вечера органные сочинения И.С. Баха, Ф. Мендельсона, Ф. Листа, Х. Дистлера, Г. Рафаэля.

Спешите услышать выдающегося органиста современности!