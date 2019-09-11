АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов — Акционерное общество «Российский аукционный дом сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 20.09.2019 с 13.00 (мск) на 27.09.2019 на 13.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь: 832 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый номер 64:13:004307:204, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Ершовский, г. Ершов, ул. Интернациональная, д 21.

Объект расположен на земельном участке по адресу: Саратовская область, р-н Ершовский, г. Ершов, ул. Интернациональная, д 21, общей площадью 1 161 кв.м. Земельный участок находится в пользовании Продавца на правах аренды по договору аренды земельного участка находящегося в государственной собственности №96 от 12 мая 2003 г., заключенного с Администрацией Ершовского муниципального района Саратовской области на срок до 2052 года.

Начальная цена Лота №1 – 6 720 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 672 000 руб.

Шаг аукциона– 336 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений, с приложением к нему проекта основного договора аренды, одновременно с заключением договора купли продажи, для размещения подразделений Банка на следующих условиях:

предметом аренды является часть нежилого здания общей площадью 480,6 кв. м. (далее – Часть здания), в том числе: площадью 366.7 кв. м., состоящие из помещений на поэтажном плане: №№ 1-10, 12-27, расположенные на первом этаже, площадью 113,9 кв. м., состоящие из помещений на поэтажном плане: №№ 45-50, расположенные на 2 этаже нежилого здания, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, общей площадью 832 кв. м., кадастровый номер 64:13:004307:204, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, г Ершов, ул. Интернациональная, д 21 для осуществления банковской деятельности;

• срок аренды основного договора – 10 (десять) лет.

• постоянная арендная плата составляет не более 189,30 рублей за 1 кв. м. в месяц, итого за Часть здания в месяц 90 977 (девяносто тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 58 копеек, с учетом НДС 20 %/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

Постоянная арендная плата включает в себя платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Здания, включая Часть здания, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Части здания);

Постоянная арендная плата по Договору может увеличиваться по соглашению Сторон не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, на индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (пять)% от величины Арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости размер постоянной арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

• Переменная арендная плата представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, в том числе НДС (20%), НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения, определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части здания, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Расходы по теплоснабжению определяется по прибору учета тепловой энергии Здания, пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

При отсутствии или неисправности приборов учета по электроэнергии (за период неисправности) - расчетным путем по установленной мощности электроприёмников Арендатора. При отсутствии или неисправности приборов учета по воде (за период неисправности) пропорционально площади Части здания к общей площади Здания.

расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

• Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Частью здания;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Арендатор вправе по своему усмотрению уменьшить арендуемую по договору площадь, направив письменное уведомление Арендодателю.

• Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Дата и время проведения торгов: 27 сентября 2019г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 25 сентября 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 сентября 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 26 сентября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 27 сентября 2019 г. с 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 27 сентября 2019 г. по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний