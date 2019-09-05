Золотоордынский город Укек ждет саратовцев 14 сентября

14 сентября в Саратове в восьмой раз пройдет Фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города». Фестиваль, как самостоятельное событие, стал неотъемлемой частью ежегодной праздничной программы, посвященной Дню города Саратова.

Ежегодно, начиная с 2012 года, на окраине Увекского городища — памятника археологии Федерального значения, проводится фестиваль исторической реконструкции. Организаторы и партнеры масштабного события весь год работают над тем, чтобы в день проведения фестиваля перед гостями предстал воссозданный реконструкторами и археологами средневековый город Укек, со своей неповторимой атмосферой, традициями и бытом.

Динамика посещаемости красноречиво свидетельствует: с каждым годом на Увек приезжает все больше гостей из разных городов России, других стран. Если в 2012 году фестиваль посетили трех тыс. гостей, то в 2018 году их было уже 60 тыс.

В 2018 году фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города» вошел в ТОП-200 Национального календаря событий 2018 года России. На Всероссийской ярмарке событийного туризма проект занял второе место в номинации «Исторические реконструкции».

В 2019 году Проект «Популярная археология: от раскопок до фестиваля», в рамках которого реализуется фестивальная программа, состоялись комплексные экскурсии «Увек. Саратов. Даты. Факты. События. Люди», а также проводятся археологические раскопки, получил поддержку Фонда президентских грантов.

В программе фестиваля 2019 года, по сложившейся традиции, археологи на своей площадке презентуют самые свежие находки.

Гостей Укека в нынешнем году ждет немало сюрпризов от организаторов: так, например, в программе фестиваля будет масштабно представлена конная программа, научно-популярный лекторий и многое другое. На исторической площадке гости увидят ставшие визитной карточкой фестиваля сценки из жизни города, работу кузнеца и гончара, состязания лучников и воинов, мастер-классы.

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Фестиваль начнет принимать гостей 14 сентября в 10:00 и завершится в 17:00.

Приглашаем всех желающих посетить Фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города» и стать частью истории. Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте https://ukekfest.ru.

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Проект «Популярная археология: от раскопок до фестиваля» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.