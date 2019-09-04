Бизнес по-саратовски: поставщик платит дважды?

Торгово-офисный центр «Рубин», открывшийся в Саратове сравнительно недавно, в новостных сводках нашего города появляется с завидной периодичностью. Правда, не всегда связанная с этим повестка положительная. Можно найти много публикаций про то, как сопротивлялась общественность открытию очередного торгового центра в здании бывшего Дома культуры. Но ничего не смогла поделать. Потом жители района сражались за сквер, опасаясь, что его превратят в парковку. К счастью, зеленую зону по большей части отстоять удалось.

Также известно, что при проверке на пожарную безопасность здания представители контролирующих органов нашли здесь нарушения. Еще в начале года суд обязал владельца устранить недостатки. На днях выяснилось, что требования так и не были исполнены, безопасность посетителей, как это требует закон, не обеспечена.

Подсветка как камень преткновения

А вот из следующей истории можно сделать вывод, что суд не всегда строг к ООО «СФЦ» (компания владеет ТОЦ «Рубин»). Некоторые бизнес-партнеры компании - ООО «Паскаль», ООО ТД Бакланова, ООО «Мастерстрой», ООО «Сибирь инвест строй», даже имея на руках подписанные договоры, не могут добиться положенных по ним выплат. Для восстановления справедливости данные компании обратились в арбитражный суд Саратовской области и получили положительные решения в суде как первой, так и второй инстанции.

В работах по перестройке бывшего ДК под торгово-офисный центр принимали участие несколько фирм. С одной из них был заключен договор на поставку и монтаж светодиодной подсветки на фасаде здания. Все это происходило почти два года назад, в конце 2017-го.

Все необходимое исполнитель по договору поставил, документы, подтверждающие это, получены. Со стороны ООО «СФЦ» (ТОЦ «Рубин») оплата товара была произведена полностью - около 2,5 млн рублей. В январе 2018 года подсветка была смонтирована исполнителем на фасаде здания. За эти работы по договору требовалось заплатить еще 215 тысяч рублей. Но деньги от заказчика за монтаж так и не поступили. Как это и положено в таких случаях, чтобы получить причитающееся, поставщик обратился в арбитражный суд Саратовской области. И, согласно решению судьи областного арбитража Фугаровой Н.С., вместо получения причитающихся ему денег остался должен еще почти 4 млн рублей! «Комсомолка» попыталась разобраться в нюансах этой занимательной математики.

Почтовые «ошибки» и другие приключения

Представители ТОЦ «Рубин» не соглашались оплатить монтаж светодиодной архитектурной подсветки, поэтому направили в мае 2018-го в суд встречный иск, требуя взыскать с поставщика около 74 тысяч рублей неустойки. Однако спустя 3 месяца аппетиты выросли почти до 700 тысяч рублей, в связи с чем в арбитражный суд первой инстанции поступил второй встречный иск ООО «СФЦ». Он тоже был принят к производству, хотя по закону принятие второго встречного иска можно посчитать нарушением законодательства. Если обратиться к ст. 8 АПК РФ, представителям ТОЦ «Рубин» необходимо было либо изменить основание или предмет первого иска, либо идти в суд и разбираться в рамках отдельного процесса.

На этом перечень необъяснимых событий не заканчивается. В ходе судебного процесса в первой инстанции выяснилось, что со стороны ООО «СФЦ» поставщику направлялись претензии о несоответствии выполненных работ условиям, прописанным в договоре. Однако с нарушением отведенных на это сроков. Боле того, письма уходили на неверный адрес - вместо «ул. Рабочая, д. 29/39» в графе «куда» указывалось «ул. Рабочая, д. 29». Разумеется, ответить на такие претензии исполнитель договора не мог, ведь документ попросту не был доставлен.

И, наконец, сумма, которая фигурирует в судебном решении Арбитражного суда Саратовской области: если аппетиты ООО «СФЦ», как уже указывалось выше, выросли только до 700 тыс. рублей, то суд пошел дальше, выйдя за пределы встречных исковых требований. Не приняв решение о расторжении договора, постановил вернуть заказчику полностью деньги, заплаченные им за товар, а также неустойку, судебные расходы, что в общей сумме вытянуло почти на 4 млн рублей. То есть фактически суд по своей собственной инициативе изменил основание и предмет иска ООО «СФЦ» - нестандартный, надо сказать, случай в судебной практике. В результате получилось, что исполнитель договора поставил требуемый товар и теперь должен еще и приплатить заказчику за него. Хотя тот даже и не просил об этом - такое решение целиком и полностью принял Арбитражный суд Саратовской области в лице судьи Фугаровой Н.С.

И даже экспертом замолвлено слово

Стоит сказать о том, что поставленные товары и проведенные работы исследовались экспертами. Правда, к качеству проведения экспертизы также есть вопросы. В первую очередь необходимо отметить, что эксперты не подтвердили наличие недостатков, по которым представители ТОЦ «Рубин» отказались принимать работы (и, соответственно, проводить оплату). Однако специалисты Киселева С.А. и Павлов В.А. сделали другие интересные выводы.

Так, например, один из экспертов, Павлов В.А., даже не осмотрев кластерные модули, сделал вывод о том, какой именно они модели. На основании этого он заключает, что их характеристики не соответствуют заявленным в договоре (конкретная модель в документации не указывалась, только характеристики). При этом фактического исследования технических и потребительских свойств оборудования не проводилось.

Кроме того, эксперты в своем заключении указывают на недостатки, связанные с электропроводкой. Однако исследование проводилось спустя более года после ее монтажа. Данных об условиях эксплуатации и проводимом обслуживании у специалистов не было. Более того, сам ответчик в ходе судебных заседаний утверждал, что компанией ООО «СФЦ» в нарушение условий договора, несмотря на то что исполнителем предоставлена гарантия на товар и выполненные работы, самостоятельно, без специализированной организации, проводил ремонтные работы светодиодной подсветки. То есть выявленные дефекты вполне могли возникнуть в результате несанкционированного вмешательства ООО «СФЦ» в светодиодную подсветку, что нарушает условия договора, а не при монтаже оборудования.

Приведя перечисленные аргументы, представители исполнителя попросили провести повторную экспертизу, чтобы получить ответы на все возникшие вопросы. Однако такое ходатайство принято не было, несмотря на то что экспертиза, по мнению одной из сторон судебного разбирательства, выполнена с нарушением установленных законодательством норм.

История не закончилась

К счастью компании-поставщика подсветки, областной арбитраж в лице судьи Фугаровой Н.С. не является истиной в последней инстанции. Поэтому у исполнителя, поставившего товар, но оставшегося в должниках, еще остались аргументы для защиты. Удивляет сама ситуация. Особенно бросается в глаза, что по многим из озвученных выше вопросов арбитражными судами других регионов принимались диаметрально противоположные решения. Конечно, в России не действует прецедентное право (хотя, наверное, такая система была бы логичной). Но все же особенности толкования законодательства и права Арбитражным судом Саратовской области в лице судьи Фугаровой Н.С., выносившей такое решение, порой поражают.

Вряд ли мы увидим скорое окончание этой истории, которая длится уже почти два года. Но мы обязательно будем следить, насколько позиция более высокой инстанции - Двенадцатого арбитражного апелляционного суда - совпадет мнением саратовского арбитража.