2019-08-21T22:51:25+03:00
Общество

Креативный маркетинг: Саратовец торгует кукурузой «с самолетного поля» по 500 рублей за кг

Маркетолог устроил постановочную распродажу кукурузы якобы с места жесткой посадки А321 в Подмосковье
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Маркетолог Илья устроил постановочную распродажу кукурузы с поля, где счастливо приземлился самолет А321Маркетолог Илья устроил постановочную распродажу кукурузы с поля, где счастливо приземлился самолет А321
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В Саратове начали торговать «той самой кукурузой с самолетного поля».

Как следует из видео, размещенного в соцсетях и ряде СМИ, предприимчивый гражданин появился в коттеджном поселке «Родные просторы» Саратова.

Саратовец продавал кукурузу с места жесткой посадки Airbus по 500 рублей.

Мужчина предлагал кукурузу по цене 500 рублей за кг и уверял, что она обладает целебными свойствами. На табличках вокруг ящиков с кукурузой наклеены листы с распечатанным на принтере текстом – «Та самая кукуруза».

Для справки: в 1кг кукурузы 5-6 початков. Т.е. 1шт = 100р. А если покупать варёную поштучно то цена 130-150 за початок.

Напомним, 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье жестко приземлился самолет А321. При аварийной посадке благодаря мастерству пилотов и везению никто не погиб. Этот случай послужил поводом для позитивных, духоподъемных настроений в интернете и в обществе.

Корреспонденты КП-Саратов» отыскали мужчину, который решил заработать на этом информационном поводе такими оригинальным способом.

Илья Бердников, который позиционирует себя в соцсетях как «хитрый маркетолог Илья», признался, что эта акция его рук дело и суть ее не в зарабатывании прибыли от продажи кукурузы втридорога.

- Когда запускаешь бизнес с 0 , подходи с кративом, - написал он на своей странице в соцсети.

По 500 рублей предлагал Илья кукурузу "с самолетного поля" при реальной цене в 130 рублей за початок

По 500 рублей предлагал Илья кукурузу "с самолетного поля" при реальной цене в 130 рублей за початок

Таким образом он решил продвигать свои услуги, «генерировать огонь- контент». На вопрос корреспондента «КП-Саратов», были ли реальные покупатели этой «чудесной» кукурузы, он отвечать не стал, но заявил, что «это не последняя новость) скажу так… будут ещё инфоповоды». Он рассказал, что уже завтра к нему для интервью приезжает съемочная группа местной ГТРК.

Илья и ранее пытался привлечь к себе внимание различными необычными перфомансами. К примеру, некоторое время назад он раздавал деньги прохожим на набережной в Саратове. Этот ролик он разместил в соцсетях и даже попал с ним в новости местных СМИ.

Илья расчитывает, что его креатив заметят потенциальные заказчики. Фото соцсетей

Илья расчитывает, что его креатив заметят потенциальные заказчики. Фото соцсетей

Это не первый случай предприимчивости граждан и попытки заработать на громком происшествии. Так, магазин сувенирной продукции уже выпускает футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Фразу сказал бортпроводник самолета А321 «Уральских авиалиний». А в бургерной Екатеринбурга посетителям предлагают кукурузу «с того самого поля».

Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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