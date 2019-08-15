2019-08-15T18:03:50+03:00
Происшествия

Птиц от аэропорта «Гагарин» в Саратове будут отпугивать ястребы и коршуны

Разработана система защиты от птиц в новом саратовском аэропорту
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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В Саратовском аэропорту разработали систему защиты от птиц. Фото с сайта аэропорта "Гагарин"В Саратовском аэропорту разработали систему защиты от птиц. Фото с сайта аэропорта "Гагарин"
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В новом саратовском аэропорту «Гагарин» будет обеспечена защита от птиц.

Как рассказал «КП-Саратов» директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Максим Жминда, соответствующие работы проведены в соответствии с утвержденной системой управления безопасностью полетов.

- Для отпугивания птиц в аэропорту «Гагарин» предполагается использовать комплекс технических средств, в том числе биоакустические установки, пропановые пушки, зеркальные шары, установки запуска пиротехнических зарядов. Кроме того, для отпугивания птиц будут использоваться ловчие птицы: ястреб-тетеревятник, черный коршун, ястреб Харриса, — заявил Максим Жминда.

При этом эксперты в сфере авиации считают, что стопроцентной гарантии от попадания птиц в турбину самолета не дает ни одна система. Тем не менее, предусмотренная в новом аэропорту защита повышает безопасность и снижает возможные риски.

Саратовский аэропорт "Гагарин" Фото: Дарья Вострикова

Саратовский аэропорт "Гагарин"Фото: Дарья Вострикова

Напомним, на рейсе из Москвы «Жуковский-Симферополь», который выполнял самолет А321 «Уральских авиалиний» утром 15 августа возникли неполадки: по предварительной версии в оба двигателя попали птицы. Этот момент зафиксирован на видеозаписи, которую вели пассажиры из салона при взлете. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось посадить самолет с полными топливными баками на кукурузное поле в Раменском районе. На борту находилось более 230 человек. В результате инцидента никто не погиб, помощь понадобилась 74 пассажирам. Экипаж самолета собираются представить к наградам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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