Софья Каштанова раскрыла секрет о съемках в «Психологинях»

19 августа в 21:00 на СТС вернется драмеди «Психологини». В новом сезоне трех подруг-психологов и их мужчин в исполнении Анастасии Паниной, Анны Старшенбаум, Софьи Каштановой, Кирилла Кяро, Егора Корешкова, Романа Маякина, Матвея Зубалевича и Александра Константинова ждут психологические эксперименты, бои без правил и любовные авантюры.

- Получились настолько реальные истории и настолько яркие персонажи, что сценарий читаешь взахлеб. Причем в моем окружении есть такие же мужчины и женщины, которые таким же образом реагируют на ситуации, как и наши герои. Но подать драматичные истории в комичной форме дорогого стоит, за что спасибо сценаристам. И, вообще, я считаю, что этот сезон можно воспринимать как учебник о том, как в непростых обстоятельствах относиться к жизни легче — рассказала Софья Каштанова (Вика).

Кстати, съемки второго сезона стартовали, когда актриса находилась на четвертом месяце беременности. В новых сериях героиня Софьи — бизнесвумен Вика — также готовится стать матерью.

- Что интересно, эту линию сценаристы внесли, даже не подозревая о моем положении, — признавалась она. — К счастью, до седьмого месяца я не поправлялась и моя беременность была незаметна. Я активно снималась, так что не было возможности покапризничать. Но, конечно, я стала относиться к себе с большей осторожностью.

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В перерывах между съемками в сериале СТС роль родителя впервые примерил и Кирилл Кяро, сыгравший директора психологического центра Михаила Слуцкого, влюбленного в Таню — героиню Анастасии Паниной. В январе этого года у актера и его супруги Юлии родилась дочь Мира.

- Сейчас осваиваю роль отца, — рассказывал он. — Правда, дается это с трудом, потому что у меня довольно плотный съемочный график. Но как только появляются выходные, вылетаю к дочке, которая вместе с женой живет в Таллине. Боюсь пропустить моменты роста Миры, поэтому, даже если я не рядом, созваниваюсь с дочкой и супругой по скайпу.

К слову, в проекте СТС актер играет психолога уже в третий раз.

- Я был консультантом, психиатром и психологом, а теперь решил попробовать сделать то же самое только в жанре драмеди. Мне в целом интересна эта профессия. Любопытно то, как проявляют себя такие люди: они владеют знаниями, которые недоступны другим. Немного гении... — сказал Кирилл Кяро.

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Кроме героя Кяро, за сердце перфекционистки Тани снова поборется ее экс-пациент Илья, которого сыграл Роман Маякин. Сам актер считает, что у героев сложились болезненные отношения.

- Просто мы подбираем похожих на нас партнеров. Таня и Илья — два человека, которые нашли друг друга, мучаются вместе и получают от этого удовольствие. Я и сам достаточно часто обжигался в жизни, совершал неправильные поступки. Но считаю, что любовь — прекрасное светлое чувство, которое должно двигать тебя вперед, а не уничтожать. Если страдаешь и мучаешься, то тебя загнали в болезненные отношения. Конечно, любовь многое прощает, но это не значит, что нужно что-то терпеть, — уверен он.

Пока одни актеры сериала разбирались с внутренним наполнением роли, другие работали над внешним перевоплощением. Так, Матвей Зубалевич стал сексуальным спортсменом Матвеем Ерохиным, который превратился в любовную мишень Алины (Анна Старшенбаум). Ради роли бойца без правил актер за три недели набрал десять килограммов мышечной массы — с помощью правильного питания и усиленных тренировок в зале.

- Я в принципе всегда дружил со спортом и даже занимался восточными единоборствами много лет, — рассказывал актер. — При этом я уже играл спортсменов — и хоккеистов, и боксеров, и тхэквондистов. А теперь у меня бои без правил, что сейчас, кстати, очень популярно.

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В новых сериях герои также попадут в плен к психопату, вступят в фиктивный брак, примерят свадебное платье, испытают на себе фитнес-упражнение «берпи», поймают неуловимого сокола и попытаются выжить в деревне у родителей.

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«ПСИХОЛОГИНИ»

2-й сезон

C 19 августа на СТС!

Понедельник-четверг, 21:00

Производство: «АРТ Пикчерс Вижн» при участии «БЛЭК Бокс Продакшн»

Жанр: драмеди

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 21

Режиссер-постановщик: Роман Фокин

Оператор-постановщик: Андрей Иосифов

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук, Антон Федотов

Продюсеры: Константин Маньковский, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Дмитрий Табарчук, Сергей Арланов, Екатерина Ласкари, Наталия Клибанова, Павел Сарычев

Креативные продюсеры: Илья Власьевский, Константин Маньковский Авторы Сценария: Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Константин Маньковский В Ролях: Анастасия Панина, Анна Старшенбаум, Софья Каштанова, Кирилл Кяро, Егор Корешков, Роман Маякин, Матвей Зубалевич, Александр Константинов и др.

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