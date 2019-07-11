Саратовские автомобилисты не могут проехать по десяткам улиц

Масштабные работы проводятся в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Саратове. Предусмотрен ремонт 96 объектов. Завершены работы на улице Чернышевского, где заменено дорожное покрытие на большой площади. Вчера заасфальтированы участки улиц Тархова (в микрорайоне № 6), Белоглинской и Посадского. Сейчас работы ведутся на 22 объектах, завершен ремонт на 41 участке. Полностью реализовать проект планируется до начала осени.

- К 1 сентября должны быть окончены ремонтные работы дорожного полотна на всех 96 участках улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такую задачу мы ставим перед подрядчиками и перед собой, - написал глава Саратова на своей страничке в соцсети Instagram по итогам рейда по ремонтируемым участкам дорог, который прошел вчера.

Судя по размещенным фото и видео, глава Саратова проверил, как ведутся работы на улицах Советская, Чернышевского, Танкистов и дороге от Б. Затонской до пос. Займище.

Гораздо большей головной болью для автолюбителей, впрочем, являются не дорожные строители, а коммунальщики, из-за «раскопок» которых ограничено движение по десяткам улиц. Как шутят саратовцы в соцсетях, «складывается впечатление, что много лет назад в Саратове коммунальщики зарыли клад, да забыли, где именно. Поэтому ищут по всему городу. Где уже искали - на картах не отмечают, потому что в некоторые места возвращаются с завидной периодичностью». Понятно, что здесь в первую очередь горожане имеют в виду «Т Плюс». Организация, например, несколько лет подряд перекрывала для проведения работ улицу Соколовую, вгоняя Саратов в транспортный коллапс.

Да и сегодня подготовка тепловиков к зиме городское движение не оживляет. Если верить официальному сайту «Т Плюс», работы ведутся на многих улицах, что привело даже к временной остановке некоторых маршрутов общественного транспорта.

Дороги перекрывают на самых оживленных магистраляхФото: Екатерина Семенова

К примеру, проводится реконструкция тепловых сетей в Рабочем переулке (между улицами Горького и Чернышевского) и на улице М. Горького (между улицами Бахметьевская и Мичурина). Движение транспорта на данных участках остановлено. В том числе перестал ходить троллейбус № 2А. Работы продлятся ориентировочно до 31 августа.

Ряд центральных улиц планируется открыть только к 15 сентября. Это участки дорог по улицам 53-я Стрелковая дивизия (между улицами Вольская и Белоглинская), Мичурина (между улицами Радищева и Соборная), Радищева (между улицей Советской и Соборной площадью), Б. Казачья (между улицами Рахова и Пугачева). Остановлено движение троллейбуса № 2, маршрут которого проходит через некоторые из перекрытых улиц.

До конца текущей недели будет нельзя будет проехать по улице Тверской на участке от Деловой до Зоологической.

Это неполный перечень объектов, на которых ведутся работы. Некоторые участки дорог закрываются не на столь длительное время, энергетики ремонтируют объекты за один-два дня.

Еще одна стандартная для саратовских реалий ситуация - вскрышные работы на свежеотремонтированных дорогах. В редакцию «Комсомолки» обратился читатель, который пожаловался на испорченный асфальт на улице Блинова.

Забытые коммунальщиками "искусственный бассейн" на БлиноваФото: Екатерина Семенова

- Была ужасная дорога, сделали наконец. Но радовались мы недолго. Напротив пожарной части появился раскоп. На табличке «Т Плюс» написано, что работы плановые. Как обычно, саратовские дорожники и коммунальщики не смогли договориться по поводу очередности. Думаю, что «Т Плюс» свою работу доделают, покрытие якобы восстановит, а потом все получится, как обычно: асфальт просядет, будет ощутимая яма на месте раскопа. В общем, порадоваться сделанной улице Блинова мы не успели, - возмущается саратовец.

Мэр Саратова признал, что договориться с энергетиками пока не получается.