Балаковский фестиваль клубники прошел почти без клубники

В Балакове прошел шестой по счету фестиваль клубники. Судя по отзывам участников и гостей в соцсетях и впечатлениям корреспондентов «КП-Саратов», он стал едва не самым неудачным из всех предыдущих.

По непонятным для многих причинам праздничные мероприятия отнесли на самый конец июня, когда пик урожая клубники уже давно пройден.

.

Как написал местный сайт «ПроБалаково», глава района Александр Соловьев заявил со сцены на открытии праздника, что просто организаторы «хотели почествовать людей, которые умеют и выращивают клубнику, до конца июня. Которые любят ее и могут выращивать на протяжении мая, июня, и может даже июля. Мы их наградим». Так себе объяснение.

Организаторы и сам Соловьев прекрасно понимали, что клубники уже нет и насытили сразу два праздничных дня самыми разными затеями, которые к ягоде имели отношение крайне сомнительное.

Посмотреть на дрифт пришло много местных жителей и гостей фестиваля

.

Тут и дрифтеры на центральной площади, и показательные выступления боксера Чеботарева, и, пожалуй, главная фишка этого года — фестиваль вина, который проводился впервые.

- В этом году мы переживали, что клубники мало, но главное — на фестивале, на этой площадке, много любви, — сказал со сцены Александр Соловьев.

Насчет любви вопрос спорный, а ягоды, в честь которой назван фестиваль, не досталось даже приехавшим со специальным пресс-туром журналистам из Саратова. Впрочем, местные работники СМИ сообщили, что клубнику раздавали только поначалу маленькими стаканчиками, поэтому не хватило почти никому. Оставшиеся привезенные местными садоводами стаканчики с ягодой побольше предлагали по 100 рублей. Продавали овощи, смородину, вишню, магнитики, мочалки и прочее, чем богаты любые ярмарки. Корреспонденты не увидели даже клубничного варенья, хотя все обошли.

.

Тут, кстати, не обошлось без конфуза — торговцы заявили, что брали с них слишком дорого, по 1,5 тыс. рублей за лоток, а условий никаких не создали.

.

Мелочь, но и ее можно отметить — на праздник в этом году не пожаловали первые лица губернии, даже ни один из зампредов правительства, только от облдумы Ольга Болякина. Были и другие депутаты, некоторые из которых, оппозиционные, и здесь воспользовались поводом и запустили партийную агитацию.

Председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская и зампред облдумы Ольга Болякина

При этом туристов и гостей на фестивале, по заверениям организаторов, с каждым разом все больше, приехали автобусы из Пензы, Самары, Саратова.

В комментариях на сайтах СМИ и в соцсетях люди больше высказывают недовольство, главным образом, отсутствием клубники на фестивале в ее честь. Даже крайне симпатичная Мисс Клубничка, прибывшая на праздник на немецком кабриолете, не спасла ситуацию, пусть и обещал глава района много любви.

Мисс Клубничка

Надо отметить, что есть в сети и довольные комментаторы, которым фестиваль понравился, и клубника на нем — не главное.

Фестиваль вина привлекал внимание участием в дегустациях, но, по замечанию корреспондентов КП, немного отпугивал ценами на продукцию, в среднем по 2 тыс. рублей за бутылку.

.

По словам местных жителей, которые побывали на предыдущих фестивалях, — прошедший в этом году едва ли не самый неудачный.

И пенная дискотека в финале второго дня показалась не такой уж пенной.

.

Районной и областной власти надо делать выводы, в следующий раз грант спонсоров может уйти на другие фестивали, которых у нас в последние годы появилось немало.