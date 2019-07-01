2019-07-01T14:23:09+03:00
Общество

На фестиваль ухи пустят электричку из Саратова

Специально для гостей праздника подготовят 30 различных площадок
Дарья Вострикова
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Виктория Бородянская (справа) и Регина Юдина, заместитель начальника управления администрации Вольского районаВиктория Бородянская (справа) и Регина Юдина, заместитель начальника управления администрации Вольского районаФото: Дарья Вострикова
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В Вольске 6 июля пройдет фестиваль ухи, он начнется с 12:00, однако приехать и уже что-то посмотреть можно в 10:00.

- Состязание проходит в четвертый раз, гостей ждет около 30 площадок, — об этом на брифинге сегодня, 1 июля, рассказала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

Сам фестиваль включает развлекательную часть и непосредственно соревнование по варке ухи. Поэтому для местных команд праздник начинается уже в 6:00.

Специально для тех, кто желает приехать на фестиваль из Саратова, пустят специальную электричку. От саратовского вокзала она отбудет в 7:40. Прибытие в Вольск ожидается в 10:10.

Обратно электротранспорт поедет в 16:21 и в Саратове окажется к 19:30.

Однако в этом случае придется пропустить вечерний показ кино и окончание праздника, которое запланировано на 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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