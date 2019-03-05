В Саратовской области ФСБ задержала членов экстремистской организации

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-05T10:55:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сотрудники УФСБ при поддержке Росгвардии проведена спецоперация по противодействию экстремизму.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ, были выявлены граждане, которые причастны к международной экстремистской религиозной организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России).

Силовики провели обыски в домах лидеров и активных участников организации в Саратовской области. Было изъято множество религиозной литературы, которая запрещена в России как экстремистская. Под стражу были отправлены пять человек.

Для справки: Организация «ТД» является одной из главных организаций в исламском радикализме.

ИСТОЧНИК KP.RU