2019-03-05T10:55:16+03:00
Происшествия

В Саратовской области ФСБ задержала членов экстремистской организации

Изъята запрещенная литература
Екатерина Семенова
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В Саратовской области сотрудники УФСБ при поддержке Росгвардии проведена спецоперация по противодействию экстремизму.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ, были выявлены граждане, которые причастны к международной экстремистской религиозной организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России).

Силовики провели обыски в домах лидеров и активных участников организации в Саратовской области. Было изъято множество религиозной литературы, которая запрещена в России как экстремистская. Под стражу были отправлены пять человек.

Для справки: Организация «ТД» является одной из главных организаций в исламском радикализме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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