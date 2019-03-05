В Саратовской области ФСБ задержала членов экстремистской организации
Изъята запрещенная литература
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В Саратовской области сотрудники УФСБ при поддержке Росгвардии проведена спецоперация по противодействию экстремизму.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ, были выявлены граждане, которые причастны к международной экстремистской религиозной организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России).
Силовики провели обыски в домах лидеров и активных участников организации в Саратовской области. Было изъято множество религиозной литературы, которая запрещена в России как экстремистская. Под стражу были отправлены пять человек.
Для справки: Организация «ТД» является одной из главных организаций в исламском радикализме.
ИСТОЧНИК KP.RU