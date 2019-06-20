Саратовцам расскажут о «Розе ветров»
Завтра, 21 июня, в 11:00 в пресс-центре «КП-Саратов» пройдет брифинг с организаторами областного праздника выпускников «Роза ветров».
Мероприятие пройдет по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 153 (второй этаж, офис 217).
Спикерами конференции выступят:
- Елена Нерозя — первый заместитель министра образования Саратовской области
- Андрей Алексеев — исполнительный директор Cross Point Event
- Дмитрий Короб — креативный директор Cross Point Event.
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать спикерам по номеру 8-903-328-42-21 на Viber или WhatsApp, а также в чате трансляции в YouTube на канале ТРАНСЛЯТОР.
Трансляция брифинга будет доступна 21 июня 2019 года в 11:00 по ссылке: https://youtu.be/ywrKF8ESR1o
Пресс-конференция по подготовке к областному празднику выпускников Роза ветров .
ИСТОЧНИК KP.RU