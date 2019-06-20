2019-06-20T17:03:04+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о «Розе ветров»

Праздник организуют для выпускников
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Завтра, 21 июня, в 11:00 в пресс-центре «КП-Саратов» пройдет брифинг с организаторами областного праздника выпускников «Роза ветров».

Мероприятие пройдет по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 153 (второй этаж, офис 217).

Спикерами конференции выступят:

- Елена Нерозя — первый заместитель министра образования Саратовской области

- Андрей Алексеев — исполнительный директор Cross Point Event

- Дмитрий Короб — креативный директор Cross Point Event.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать спикерам по номеру 8-903-328-42-21 на Viber или WhatsApp, а также в чате трансляции в YouTube на канале ТРАНСЛЯТОР.

Трансляция брифинга будет доступна 21 июня 2019 года в 11:00 по ссылке: https://youtu.be/ywrKF8ESR1o

Пресс-конференция по подготовке к областному празднику выпускников Роза ветров .

ИСТОЧНИК KP.RU

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