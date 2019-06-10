Горбачева, Галустян и Деревянко заменят голливудских звезд

21 июня в 24:00 на телеканал СТС вернется комедийное «Шоу выходного дня» и его ведущие, лауреаты «ТЭФИ 2018» Антон Лирник и Роман Юнусов. В новых выпусках шоу под их обаяние попадут: Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Ирина Старшенбаум, Михаил Шац, Александр Незлобин, Андрей Рожков, Юлия Михалкова, Тимур Родригез, Марина Федункив, Михаил Башкатов, Рита Дакота, Варвара Визбор, Маша Вэй и другие звезды.

.

В обновленном формате шоу трех звезд каждого выпуска ожидает целый микс юмористических испытаний. В первой программе Тимур Родригез зарифмует шуточные строчки в стиле блюз, Алина Алексеева покажет смешных животных-мемов, а Михаил Галустян превратится в крестного отца Дона Спагетти в новой постоянной рубрике «Очень серьезное кино». Во время комедийного скетча с криминальной начинкой актер отметит День Сызрани, станцует как пингвин и организует продажу армянского сыра и хурмы.

.

Испытание голливудскими фильмами пройдут и другие звезды. Так, Михаил Шац станет киборгом Шаценеггером, Марина Федункив заменит Шэрон Стоун в «Основном инстинкте», а их коллега Ирина Горбачева сыграет главную героиню легендарного фильма «Титаник». На съемках актриса примерила платье и украшения в духе 20-х годов.

- Даже ожерелье подобрали такое же, как в «Титанике», — удивлялась Ирина. — Обычно меня просят сделать что-то танцевальное, а здесь театральная история с переодеваниями, что стало полной неожиданностью. На самом деле шоу необычного формата — это круто, смешно, оригинально, ни на что не похоже.

.

Проверить себя в неожиданных условиях предстояло и исполнителю главной роли в сериале «Дылды» Павлу Деревянко, который перевоплотился в Нео из «Матрицы».

- Вжиться в роль я не успел, хотя, конечно, образ шикарный, — улыбался он. — Такая живая импровизация, к сожалению, не является моей сильной стороной, но это было весело, вкусно, по-доброму и классно!

.

В новых выпусках звезды не только украшают классику кинематографа, но также угадывают знаменитостей по рисункам детей, принимают душ из перьев и лепестков роз, помогают бабушкам сделать селфи и даже передают послание инопланетянам с помощью жестов. Как раз последнее предстояло сделать звезде «Притяжения» Ирине Старшенбаум.

- Мне кажется, в импровизации заключается почерк каждого артиста, — признавалась актриса. — То, что происходило сегодня, было похоже на актерский тренинг. Не знаю, насколько талантливо получилось, но было весело. Столько активностей, надо было вместо платья взять худи и леггинсы.

Во втором сезоне съемки развлекательного шоу перенеслись из Санкт-Петербурга в Москву. Среди постоянных участников программы — популярный блогер Ника Вайпер, человек-пластилин Александр Волохов, самый загадочный комик-корреспондент Митя Сорокин и главный усатый стендапер страны Руслан Мухтаров. За музыкальную поддержку проекта отвечают бывшие квнщики из группы «Камызяки Бэнд».

.

«ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ»

21 июня – премьера на СТС!

по пятницам в 24:00

Производство: Goose Goose Films

Жанр: развлекательное, юмористическое шоу

Хронометраж: 48 минут

Количество выпусков: 8

Продюсеры: Вячеслав Муругов, Антон Федотов, Давид Кочаров, Александра Белявская

Креативные продюсеры: Саид Давдиев, Александр Якушев

Режиссер-постановщик: Ольга Музалева

Режиссеры телевизионной версии: Юрий Кондратюк

Оператор-постановщик: Станислав Романовский

Ведущие и участники шоу: Антон Лирник, Роман Юнусов, Александр Волохов, Ника Вайпер, Митя Сорокин, «Камызяки бэнд», Руслан Мухтаров и другие.