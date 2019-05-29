В Заводском районе пропала 35-летняя Наталья Платунова
Готовится поисковый выезд
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В Заводском районе Саратова без вести пропала Наталья Платунова (Кострюкова).
Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщине 35 лет.
Наталья Платунова пропала 28 мая. Она была одета в светлую блузку, кофту-накидку без пуговиц с рукавами три четверти в мелкую чурно-белую клетку, а также черные джеггинсы.
Рост женщины 157 см, у нее худощавое телосложение, рыжеватые волосы каре и серые глаза.
Волонтеры готовят выезд для поиска пропавшей.
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ИСТОЧНИК KP.RU