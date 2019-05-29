2019-05-29T12:50:05+03:00
Общество

В Заводском районе пропала 35-летняя Наталья Платунова

Готовится поисковый выезд
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова без вести пропала Наталья Платунова (Кострюкова).

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщине 35 лет.

Наталья Платунова пропала 28 мая. Она была одета в светлую блузку, кофту-накидку без пуговиц с рукавами три четверти в мелкую чурно-белую клетку, а также черные джеггинсы.

Рост женщины 157 см, у нее худощавое телосложение, рыжеватые волосы каре и серые глаза.

Волонтеры готовят выезд для поиска пропавшей.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СОГАЗ-Мед: Рак — диагноз или приговор?
В Воскресенском районе 20-летний парень жестоко убил сожителя бабушки
В Саратовской области определили самых точных гранатометчиков
Житель Ершова получил два года условно за продажу нелегального алкоголя и табака
Военный комиссар в Аткарске потребовал денег от тети призывника
В Ершове мужчина толкнул женщину в снег и отнял телефон
Пьяный парень в Саратове убил соседа телевизором
В Саратове жилье дорожает в два раза медленнее, чем в среднем по России
«Ростелеком» и ПФ провели семинар по программе «Азбука интернета»
Многодетным семьям Саратова выделили 309 земельных участков
День химика в Балакове отпраздновало рекордное число жителей
Прокуратура продолжает искать детей в кальянных Саратова
АО «Управление отходами» улучшает систему учета ТКО в Саратовской области
По Геофизической улице в Саратове текут ручьи воды
Арестованы похитители бизнесмена в Калининске