В Заводском районе пропала 35-летняя Наталья Платунова

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-29T12:50:05+03:00

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В Заводском районе Саратова без вести пропала Наталья Платунова (Кострюкова).

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщине 35 лет.

Наталья Платунова пропала 28 мая. Она была одета в светлую блузку, кофту-накидку без пуговиц с рукавами три четверти в мелкую чурно-белую клетку, а также черные джеггинсы.

Рост женщины 157 см, у нее худощавое телосложение, рыжеватые волосы каре и серые глаза.

Волонтеры готовят выезд для поиска пропавшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU