2019-05-24T14:52:53+03:00
Общество

Передовиков производства в преддверии профессионального праздника чествовали в Балаковском филиале АО «Апатит»

Глава района Александр Соловьев пожелал коллективу процветания
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Передовиков производства в преддверии профессионального праздника чествовали в Балаковском филиале АО «Апатит»Передовиков производства в преддверии профессионального праздника чествовали в Балаковском филиале АО «Апатит»
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В Балаковском филиале акционерного общества «Апатит» (группа «ФосАгро») состоялись торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику — Дню химика, на которых чествовали передовиков производства.

Традиционно первым официальным событием предпраздничных дней становится открытие обновленной Аллеи трудовой славы. На заводскую доску почета занесены имена десяти человек, в основном это представители рабочих профессий. В церемонии приняли участие первый заместитель генерального директора АО «Апатит» Александр Гильгенберг, директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев, представители министра промышленности и энергетики Саратовской области, администрации Балаковского муниципального района и депутатского корпуса.

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- Сегодня мы чествуем людей, которые ежедневно своим трудом вносят лепту в процветание нашего предприятия и всей компании «ФосАгро», — заявил директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев. — На них нам всем нужно равняться. Профессионализм, ответственность, трудолюбие — вот основные качества, которые отличают не только наших передовиков, но и весь коллектив компании. Мы вместе идем вперед, ставим перед собой новые задачи и решаем их. Поздравляю всех коллег с наступающим Днем химика!

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Сейчас на предприятии реализуется очередная инвестиционная программа. В рамках Стратегия развития Балаковского филиала АО «Апатит», рассчитанной до 2025 года, на площадке появятся новые производства, будут модернизированы имеющиеся мощности. О производственных планах и достижениях коллектива говорили на торжественном собрании, посвященном Дню химика. Здесь также чествовали наиболее отличившихся сотрудников предприятия.

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- Коллектив Балаковского филиала АО «Апатит» встречает свой профессиональный праздник с радостью, — отметил первый заместитель генерального директора АО «Апатит» Александр Гильгенберг. — Поводов для нее немало: это и производственные успехи, и достижения в социальной сфере. Предприятие молодеет: пару дней назад была открыта новая проходная, продолжается модернизация производственных мощностей. За минувшие пять лет в развитие предприятия было направлено около 13 млрд рублей инвестиций. А в ближайшую пятилетку мы превысим этот показатель: на повышение эффективности и увеличение производительности Балаковского филиала АО «Апатит» будет выделено порядка 15 млрд рублей.

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- День химика — еще один повод сказать о том, что БФ АО «Апатит» компании «ФосАгро» — промышленный флагман региона и уникальный пример социально-ответственного бизнеса, — заявил глава Балаковского муниципального района Александр Соловьев. — Сегодня, выйдя на уровень производства в 2 млн тонн продукции в год, вы можете с полным правом считать себя флагманами химической промышленности России. Я желаю всему коллективу «ФосАгро» дальнейшего процветания, стабильности, здоровья и радости.

На торжественном собрании лучшим работникам Балаковского филиала АО «Апатит» были вручены почетные грамоты ПАО «ФосАгро», министерства промышленности и энергетики Саратовской области, главы Балаковского муниципального района и главы муниципального образования город Балаково.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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